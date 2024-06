Kroos zdobywcą Złotej Piłki? Ekspert wskazał warunek do spełnienia

Toni Kroos po Mistrzostwach Europy 2024 zakończy profesjonalną karierę. Tomasz Urban na kanale Meczyki.pl przyznał, że jeśli reprezentacja Niemiec wygra Euro, to Kroos powinien otrzymać Złotą Piłkę.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Złota Piłka dla Toniego Kroosa pod warunkiem triumfu Niemców na Euro 2024

Toni Kroos podjął decyzję o zakończeniu kariery, a Mistrzostwa Europy 2024 są jego ostatnim wielkim turniejem. Wybitna forma środkowego pomocnika Realu Madryt podczas pierwszych spotkań w fazie grupowej spowodowała dyskusję nt. przyznania mu Złotej Piłki za bieżący rok. Tomasz Urban na kanale Meczyki.pl wskazał konkretny warunek, który musiałby zostać spełniony, aby 34-latek miał szanse na indywidualne wyróżnienie.

– Gdyby Niemcom udało się triumfować na Euro, to Toni Kroos jest naturalnym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. Byłbym zaskoczony, gdyby wygrał ktoś inny. Chociaż wiemy, że jest to trochę konkurs “popularności”. Mimo wszystko trzymam kciuki za Kroosa – powiedział Tomasz Urban na kanale Meczyki.pl.

Reprezentacja Niemiec bardzo udanie rozpoczęła przygodę z Euro 2024. Podopieczni Juliana Nagelsmanna w dwóch pierwszych meczach zdobyli komplet punktów. Najpierw wysoko, bo aż (5:1) wygrali ze Szkocją, następnie rezultatem (2:0) pokonali Węgrów. W fazie grupowej błyszczał Toni Kroos, który w obu starciach był prawie bezbłędny jeśli chodzi o dokładność podań.

Doświadczony pomocnik w poprzednim sezonie w rozgrywkach klubowych razem z Realem Madryt odniósł dwa kluczowe zwycięstwa. Królewscy w lidze nie pozostawili rywalom żadnych szans, pewnie zdobywając mistrzostwo Hiszpanii. Ponadto ekipa Carlo Ancelottiego po raz 15. w historii triumfowała w Lidze Mistrzów. Łącznie Toni Kroos na przestrzeni całej kampanii zagrał 48 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zanotował 10 asyst.