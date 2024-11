Kowalczyk nie gryzł się w język. Przejechał się po kadrze

Reprezentacja Polski w poniedziałkowy wieczór przegrała ze Szkocją (1:2) i pożegnała się z dywizją A Ligi Narodów. Po spotkaniu pojawiło się wiele głosów krytyki pod adresem kadry. Swoje trzy grosze dołożył również Wojciech Kowalczyk w "Kanale Zero".

Źródło: Kanał Zero

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Wojciech Kowalczyk: Dla mnie ta reprezentacja ma koniec

W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozgrywała niezwykle ważne spotkanie przeciwko Szkocji w Lidze Narodów. Rywalizacja na Stadionie Narodowym nie poszła po myśli „Biało-Czerwonych”, którzy przegrali po golu straconym w doliczonym czasie gry (1:2). Tym samym zespół prowadzony przez Michała Probierza pożegnał się z dywizją A.

Po spotkaniu pojawiło się wiele krytycznych głosów pod adresem reprezentacji Polski. W język również nie gryzł się sam Wojciech Kowalczyk. Były piłkarz oraz ekspert na łamach „Kanału Zero” w ostrych słowach wypowiedział się o kadrze.

– Dla mnie ta reprezentacja ma koniec i całe szczęście. Dopingowałem Szkotów, bo nasze miejsce jest w dywizji B. Wiem, że to głupio zabrzmi, ale tam będziemy mieli więcej satysfakcji z wygrywania meczów. Od meczów towarzyskich przed EURO, to my jesteśmy jakąś kompromitacją. Wygraliśmy jeden mecz ze Szkocją na wyjeździe – powiedział Wojciech Kowalczyk.

Reprezentacja Polski zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie. „Biało-Czerwoni” zakończyli zmagania z czterema punktami, zwyciężając tylko raz. Drużyna Michała Probierza strzeliła dziewięć goli i straciła ich aż 16.

