Euro 2024: Dzisiejsze mecze (27.06). Czy dzisiaj są mecze Euro?

Czwartek i piątek to pierwsze dni bez żadnych spotkań na Mistrzostwach Europy 2024. Pierwsze mecze fazy pucharowej zaplanowane są dopiero na sobotę 29 czerwca. Jako pierwsi na boisko wybiegną wtedy zespoły Szwajcarii i Włoch (początek o 18:00). W drugim sobotnim spotkaniu Niemcy zagrają z Danią.

Najbliższe mecze Euro 2024

29.06.2024: Szwajcaria – Włochy (18:00)

29.06.2024: Niemcy – Dania (21:00)

Koniec fazy grupowej

Faza grupowa Euro 2024 rozpoczęła się 14 lipca meczem Niemcy – Szkocja. Zakończyło ją niespodziewane zwycięstwo Gruzji nad Portuglią w środę 26 czerwca. Komplet wyników fazy grypowej dostępny jest tutaj.

Reprezentacja Polski w fazie grupowej

Polska niestety nie zdołała awansować do fazy pucharowej turnieju. Biało-czerwoni po porażkach z Holandią i Austrią, co prawda zdołali wywalczyć remis z Fracją, jednak było to i tak za mało aby wyjść z grupy. Zespół Michała Probierza zakończył turniej z 1 punktem i ostatnim miejscem w tabeli grupy D.

