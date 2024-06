W czwartek rozegrane zostaną kolejne mecze w grupach B i C Euro 2024. Czeka nas między innymi hit całej fazy grupowej. Zobacz kto dzisiaj gra na Euro 2024.

Euro 2024: jakie mecze dzisiaj (20 czerwca)?

15:00 Słowenia – Serbia

18:00 Dania – Anglia

21:00 Hiszpania – Włochy

Słowenia – Serbia (grupa C)

W pierwszym czwartkowym spotkaniu reprezentacja Słowenii zmierzy się z Serbią. Drużyna Matjaża Keka w pierwszym meczu sprawiła niespodziankę remisując 1:1 z faworyzowaną Danią. Teraz będzie chciała potwierdzić dobrą formę w starciu z Serbią i potwierdzić swoje aspiracje do walki o wyjście z grupy. Serbowie na inaugurację turnieju ulegli 0:1 Anglii, ale nie pokazali w tym meczu nic wielkiego. Aby zachować szanse na udział w fazie pucharowej, nie mogą sobie pozwolić w tym meczu na stratę punktów.

Dania – Anglia (grupa C)

Reprezentacje Danii i Anglii przystępowały do rywalizacji w Euro 2024 jako zdecydowani faworyci grupy C. W pierwszej kolejce swój cel zrealizowali jedynie Synowie Albionu, którzy pokonali 1:0 Serbię po trafieniu Jude’a Bellinghama. Duńczykom postawili się Słoweńcy i mecz zakończył się niespodziewanym remisem 1:1. Drużyna Garetha Southgate’a zagra w środę o zapewnienie sobie awansu do 1/8 finału.

Hiszpania – Włochy (grupa B)

W ostatnim czwartkowym pojedynku czeka nas hit fazy grupowej Euro 2024. Zmierzą się nim dwie drużyny, które są uważane za kandydatów do gry o medale. Hiszpania zmierzy się z Włochami. Oba zespoły w pierwszej kolejce zapisały na swoje konto komplet punktów.Teraz stawkę tego spotkania będzie awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca.

Wczorajsze mecze na Euro 2024

W środę poznaliśmy pierwszego uczestnika fazy pucharowej Euro 2024. Awans do 1/8 finału zapewniła sobie reprezentacja Niemiec, która pokonała 2:1 Węgry. W drugim spotkaniu grupy A Szkocja zremisowała 1:1 ze Szwajcarią. W meczu grupy B Albania sprawiła niespodziankę i zremisowała 2:2 z Chorwacją. Dla tych drugich Euro 2024 na razie jest sporym rozczarowaniem, bowiem po dwóch kolejkach ma na koncie tylko jeden punkt.