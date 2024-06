Lekarz reprezentacji Polski mówi o kontuzji Lewandowskiego. “To był moment”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie zagra z Holandią na Euro 2024

Reprezentacja Polski pokonała Turcję 2:1 w ostatnim sparingu przed Euro 2024. Korzystny wynik i momentami dobra gra nie przyćmiła jednak kontuzji naszych kluczowych zawodników: Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego. Szczególnie kontuzja kapitana Biało-Czerwonych jest wielkim ciosem dla naszej kadry.

Już wiadomo, że Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu turnieju przeciwko Holandii. Pod znakiem zapytania z kolei stoi jego występ w kolejnym spotkaniu z Austrią. Według Tomasza Włodarczyka z “Meczyki.pl”, napastnik Barcelony będzie pauzował około dziesięciu dni.

– To był moment. Robert w czasie sprintu zrobił szybki wykrok. Tak zazwyczaj dochodzi do naderwań i uszkodzeń mięśni uda. To niewielki uraz, ale niestety wciąż mówimy o naderwaniu – mówił Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski cytowany przez “TVP Sport”.

Z kolei lekarz medycyny sportowej i ortopeda Marek Krochmalski w rozmowie z “TVP Info” starał się uspokoić i przyznał, że takie kontuzje są typowe dla piłkarzy. – Na pierwszy rzut oka kontuzja nie wyglądała poważnie. Zapewne zrobiono mu badanie tuż po meczu, które nie pokazało niczego szczególnego. Powtórzono je po 12 godzinach i wtedy stwierdzono naderwanie. To o tyle dobry znak, że gdyby była to poważniejsza kontuzja, to widać by ją było już od razu – powiedział

