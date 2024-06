Kroos zadowolony po meczu ze Szkocją. “Wykorzystaliśmy problem”

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Niemcy kapitalnie zaczynają Euro 2024

Euro 2024 rozpoczęło się od wczorajszego meczu otwarcia na Allianz Arenie w Monachium. Na inaugurację 17 mistrzostw Europy byliśmy świadkami rywalizacji pomiędzy reprezentacją Niemiec oraz Szkocji. Była to jednak potyczka zdecydowanie jednostronna, na co wskazuje nie tylko wysoki wynik zwycięstwa gospodarzy turnieju, ale i przebieg meczu. Można powiedzieć, że Szkoci byli tego wieczora tylko tłem, dla Niemców, którzy grali zjawiskowy futbol. Nawet gol dla ekipy z Wysp padł po samobójczym trafieniu, tak więc wszystkie sześć goli zdobyli podopieczni Julianna Nagelsmanna.

W samym spotkaniu kapitalną formą popisało się kilku piłkarzy. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa dwóch graczy, którzy cały czas nękali obronę rywala i byli odpowiedzialni za sukces zespołu. Mowa tu o Tonim Kroosie oraz Jamalu Musiale. Ten pierwszy popisał się kapitalnymi statystykami w meczu, a po nim stanął przed kamerami ZDF.

– Próbowaliśmy udanie zacząć ten turniej. Myślę, że to nam się udało. Zagraliśmy dobry mecz, wykorzystaliśmy problemy Szkotów i jestem z tego zadowolony. Szybko strzeliliśmy dwa gole i potem mogliśmy kontrolować mecz – ocenił pomocnik reprezentacji Niemiec.

– Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego startu turnieju. Poza błędem w obronie zagraliśmy bardzo dobry mecz. Mieliśmy dobry plan, wierzyliśmy od początku w to, co zaproponował nam trener i to zadziałało – dodał z kolei Jamal Musiala.

