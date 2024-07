Król strzelców Euro 2024. Aż sześciu wyróżnionych

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Najlepsi strzelcy na Euro 2024

W turnieju Euro 2024 aż sześciu zawodników dzieli tytuł króla strzelców, zdobywając po trzy bramki. Tymi graczami są: Harry Kane z Anglii, Dani Olmo z Hiszpanii, Cody Gakpo z Holandii, Georges Mikautadze z Gruzji, Jamal Musiala z Niemiec i Ivan Schranz ze Słowacji. Jest to niezwykle zacięta rywalizacja, a wszyscy zawodnicy pokazali wybitne umiejętności strzeleckie.

Co ciekawe, statuetka trafi do wszystkich, ponieważ zmieniono zasady przyznawania. Do poprzedniego turnieju o liderze decydowała liczba asyst. Jednak od zmagań w Niemczech zdecydowano się, że będą liczone tylko i wyłącznie gole.

Klasyfikacja najlepszych strzelców Euro 2024

Zawodnik Kraj Mecze rozegrane Bramki Harry Kane Anglia 7 3 Dani Olmo Hiszpania 5 3 Cody Gakpo Holandia 6 3 Georges Mikautadze Gruzja 4 3 Jamal Musiala Niemcy 5 3 Ivan Schranz Słowacja 4 3

Jak widać w tabeli, Harry Kane, Dani Olmo, Cody Gakpo, Georges Mikautadze, Jamal Musiala i Ivan Schranz zdobyli po trzy bramki w swoich występach na Euro 2024, co daje im współdzielone prowadzenie w klasyfikacji strzelców turnieju.

