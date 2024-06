PA Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Anglii

John Stones opuścił trening reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii jest w ostatniej fazie przygotowań do startu w Mistrzostwach Europy 2024. Synowie Albionu do Niemiec nie zabrali kilku gwiazd jak m.in. Jack Grealish czy Marcus Rashford. Mimo to wciąż mają na tyle silną kadrę, że znajdują się wśród faworytów do końcowego zwycięstwa. Niestety plany Garetha Southgate’a torpedują problemy zdrowotne, bowiem pod znakiem zapytania stanął występ kluczowego obrońcy w meczu przeciwko Serbii.

Jak poinformował Matt Law na łamach portalu The Telegraph, w środę wraz z zespołem nie trenował John Stones. Obrońca został odizolowany ze względu na chorobę i został poddany kwarantannie w hotelowym pokoju. Doniesienia dziennikarza zostały później potwierdzone przez kolegów stopera Manchesteru City. Zarówno Adam Wharton, jak i Dean Henderson zapewnili, że 30-latek znajduje się w swoim pokoju i nie spotyka się z resztą zawodników, aby zniwelować ryzyko rozprzestrzenianie się choroby.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Angielska federacja nie potwierdziła oficjalnie choroby Johna Stonesa. Mimo to istnieje duże prawdopodobieństwo, że Anglik opuści pierwszy mecz podczas Euro 2024 przeciwko reprezentacji Serbii. 30-latek w minionym sezonie ze względu na kontuzję rozegrał łącznie 28 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty.

Anglia podczas Mistrzostw Europy 2024 będzie rywalizować w grupie C, gdzie zmierzy się z Serbią, Danią oraz Słowenią. Podczas ostatniego turnieju podopieczni Garetha Southgate’a dotarli do finału, gdzie musieli uznać wyższość reprezentacji Włoch.