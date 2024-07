dpa/Alamy Na zdjęciu: Euro 2024

Czy jest mecz o 3. miejsce na Euro? Odpowiedź jest prosta

Euro 2024 powoli się kończy. Do rozegrania pozostał już tylko ostatni mecz turnieju w Niemczech, czyli finał pomiędzy reprezentacją Hiszpanii oraz Anglii. Ten mecz odbędzie się już dzisiaj wieczorem na stadionie Olimpijskim w Berlinie, ale wielu kibiców zadaje sobie także pytanie, czy jest mecz o trzecie miejsce na mistrzostwach Europy.

Odpowiedź w tej sprawie jest krótka. Nie ma. Oznacza to, że półfinaliści, czyli reprezentacja Francji oraz Holandii, pojechali już do domu. Tym samym nie będzie walki o brązowy medal. Dlaczego? UEFA taką decyzję podjęła już wiele lat temu, choć na początku rozgrywano mecze o trzecie miejsce. Głównym powodem miało być niskie zainteresowanie ze strony kibiców oraz telewizji. Ostatnie takie spotkanie rozegrano w 1980 roku, wówczas po brąz sięgnęła Czechosłowacja, która pokonała Włochów w serii rzutów karnych. Od tamtego momentu takowa rywalizacja przestała istnieć. Choć co ciekawe, chociażby na mundialu rozgrywa się mecz o 3. miejsce.

