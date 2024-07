Hiszpania – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (14.07.2024)

ANP/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania – Anglia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Hiszpanii zagra w niedzielę o czwarty w historii triumf w Mistrzostwach Europy. Anglicy, którzy tylko raz grali w finale, nie mogą się pochwalić ani jednym takim sukcesem. Patrząc tylko na postawę obu zespołów w meczach na Euro 2024, wyraźnym faworytem wydaje się być Hiszpania. W żadnym wypadku nie można jednak odbierać szans Anglikom, którzy być może nie grają efektownie, ale bardzo efektywnie. W Berlinie czeka nas bardzo ciekawe widowisko, w którym moim zdaniem nie powinno zabraknąć goli. Tych spodziewam się z obu stron. Przy okazji zwracam uwagę na ofertę STS, dzięki której z kodem promocyjnym GOAL400 można zgarnąć bonus 400 zł za trafiony typ na gola Hiszpanii lub Anglii. Więcej o tej ofercie znajdziesz niżej. Mój typ: gol Hiszpanii

Hiszpania – Anglia, typ kibiców

Euro 2024 – Finał Kto zostanie mistrzem Europy? Hiszpania 88% Anglia 13% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Hiszpania

Anglia

Hiszpania – Anglia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Hiszpanii w drodze do finału nie zaliczyła żadnego potknięcia. Podopieczni Luisa de la Fuente wygrali wszystkie sześć dotychczasowych spotkań. W fazie grupowej byli jedynym zespołem, który mógł się pochwalić na koncie kompletem punktów. Hiszpanie w pokonanym polu zostawiali kolejno Chorwację (3:0), Włochy (1:0) i Albanię (1:0). W 1/8 finału bez problemów ograli 4:1 Gruzję, natomiast w dwóch kolejnych rundach stoczyli zacięte pojedynki z innymi zespołami, które uważane były przed turniejem za kandydatów do zdobycia złota. W ćwierćfinale hiszpański zespół pokonał 2:1 po dogrywce Niemcy, natomiast w półfinale w takim samym stosunku bramkowym uporał się z Francją. Hiszpanie pozostawili po sobie zdecydowanie lepsze wrażenie niż ich finałowi rywale.

Anglia turniej rozpoczęła od skromnej wygranej 1:0 z Serbią, która postawiła ich w komfortowej sytuacji przed dwoma pozostałymi meczami w fazie grupowej. W nich podopieczni Garetha Southgate’a zagrali zdecydowanie poniżej oczekiwań, najpierw remisując 1:1 z Danią, a następnie dzieląc się punktami ze Słowenią (0:0). Pięć zdobytych punktów pozwoliło im awansować do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. W kolejnych meczach Anglicy nie prezentowali się dużo lepiej. W 1/8 finału byli krok od kompromitacji i porażki ze Słowacją. Ostatecznie rywalizację rozstrzygnęli na swoją korzyść w dogrywce. W ćwierćfinałowej rywalizacji ze Szwajcarią wygrali dopiero po rzutach karnych. Zdecydowanie najlepszy występ na turnieju zanotowali w półfinale, w którym pokonali 2:1 Holandię. Teraz jednak poprzeczka zawiśnie zdecydowanie wyżej

Hiszpania – Anglia, historia

Reprezentacje Hiszpanii i Anglii mierzyły się do tej pory 27 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla angielskiego zespołu, który ma na koncie 13 zwycięstw. Trzy wygrane mniej zaliczyła Hiszpania, natomiast cztery mecze zakończyły się remisami. Będzie to ich także trzecie spotkanie w finałach Mistrzostw Europy. W fazie grupowej w 1980 roku górą była Anglia, która wygrała 2:1. Po raz drugi obie drużyny spotkały się w 1/4 finału Euro 1996. I tym razem górą byli Anglicy, ale zwyciężyli dopiero po rzutach karnych.

Ostatnie pojedynki miały miejsce w 2018 roku w ramach Ligi Narodów. Oba spotkania zakończyły się wygranymi gości. Najpierw Hiszpanie zwyciężyli 3:2 na Wembley, a kilkadziesiąt dni później Anglia zrewanżowała się wygraną 2:1 w Sewilli.

Hiszpania – Anglia, kursy bukmacherskie

Niedzielny finał nie ma murowanego faworyta, ale bukmacherzy większe szanse na sukces dają Hiszpanom. Rozważając typ na wygraną reprezentacji Hiszpanii można liczyć w STS na kurs 2.50. W przypadku typu na Anglię kurs wynosi 3.50, natomiast remis został wyceniony na 2.90.

Hiszpania Anglia 2.50 2.85 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lipca 2024 22:11 .

Hiszpania – Anglia, sytuacja kadrowa

W przeciwieństwie do półfinałowego meczu z Francją, przeciwko Anglii selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente będzie miał do swojej dyspozycji Daniego Carvajala i Robina Le Normanda. Obaj w ostatnim spotkaniu nie mogli wystąpić z powodu zawieszenia za żółte kartki. Nie oznacza to jednak, że szkoleniowiec Hiszpanów dysponuje pełną kadrą. Z powodu kontuzji wyłączeni z gry w finale są Pedri i Ayoze Perez. Gotowy do gry jest natomiast Alvaro Morata, który po meczu z Francją ucierpiał w wyniku interwencji… ochroniarza.

W angielskim zespole wszyscy piłkarze są gotowi do gry. Do zdrowia wrócił już Luke Shaw. Niezagrożony wydaje się również występ kapitana Harry’ego Kane’a.

Hiszpania – Anglia, przewidywane składy

W hiszpańskim zespole na pewno dojdzie do zmian w wyjściowym składzie, w porównaniu do meczu z Francją. Do wyjściowej jedenastki powinni wrócić Dani Carvajal i Robin Le Normand. Tymczasem dużą zagadką jest obsada lewego wahadła w angielskim zespole. W pełni gotowi jest wspomniany już Shaw, który może wypchnąć na ławkę rezerwowych Kierana Trippiera. Na występ od pierwszej minuty może liczyć natomiast 19-letni Kobbie Mainoo, który z bardzo dobrej strony zaprezentował się w półfinałowej konfrontacji z Holandią.

Hiszpania Luis de la Fuente Anglia Steve Holland Hiszpania Luis de la Fuente 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Anglia Steve Holland Rezerwowi 1 David Raya 4 Nacho Fernandez 5 Daniel Vivian 6 Mikel Merino 9 Joselu 11 Ferrán Torres 12 Alejandro Grimaldo 13 Alex Remiro 15 Alejandro Baena 18 Martín Zubimendi 21 Mikel Oyarzabal 22 Jesus Navas 25 Fermín López 26 Ayoze Perez 8 Trent Alexander-Arnold 12 Kieran Trippier 13 Aaron Ramsdale 14 Ezri Konsa 15 Lewis Dunk 16 Conor Gallagher 17 Ivan Toney 18 Anthony Gordon 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Eberechi Eze 22 Joe Gomez 23 Dean Henderson 24 Cole Palmer 25 Adam Wharton

Hiszpania – Anglia, transmisja meczu

Finał Euro 2024 pomiędzy Hiszpanią i Anglią rozegrany zostanie w niedzielę (14 lipca) o godzinie. W telewizji mecz będzie transmitowany “na żywo” na kanałach TVP1 i TVP Sport. Drogą internetową spotkanie będzie można oglądać na stronie sport.tvp.pl oraz na urządzeniach mobilnych dzięki aplikacji TVP Sport. Do skomentowania finałowej rywalizacji wyznaczeni zostali Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

