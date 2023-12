IMAGO/Maja Hitij/Getty Images/DFB Poolfoto Na zdjęciu: Logo Euro 2024 na Stadionie Olimpijskim w Berline

W turnieju finałowym Euro 2024 zagrają 24 reprezentacje

W pierwszej fazie Mistrzostw Europy rywalizacja toczyć się będzie się w sześciu grupach

Skład poszczególnych grup poznamy w sobotę (2 listopada) podczas losowania, które odbędzie się w Hamburgu

Losowanie Euro 2024 – kiedy?

W listopadzie zakończyła się zasadnicza część eliminacji Euro 2024, która wyłoniła 20 finalistów turnieju finałowego. Dołączyli oni do reprezentacji Niemiec, która będąc gospodarzem udział miała zapewniony z urzędu. W finałach Euro 2024 zagrają łącznie 24 zespoły, a ostatni trzech finaliści wyłonieni zostaną w meczach barażowych. Te odbędą się w marcu przyszłego roku. Jedną z 12 drużyn, które pozostają jeszcze w grze o awans jest reprezentacja Polski.

Skład poszczególnych grup Euro 2024 poznamy znacznie wcześniej. Losowanie odbędzie się bowiem w sobotę (2 listopada) w niemieckim Hamburgu. Swoich potencjalnych rywali pozna również drużyna Michała Probierza.

Podczas losowania zespoły zostaną rozlosowane do sześciu grup. W każdej z nich znajdą się cztery zespoły. Będą one rozlosowywane z czterech koszyków, do których trafiły na podstawie wyników z eliminacji.

Losowanie Euro 2024 – o której?

Ceremonia losowania grup Euro 2024 odbędzie się w Filharmonii nad Łabą w Hamburgu. Początek zaplanowany jest na godzinę 18:00. Na ceremonię zaproszenia otrzymali przedstawiciele nie tylko wszystkich finalistów, ale również reprezentacji, które czeka jeszcze rywalizacja w barażach. Nie zabraknie więc wysłanników Polskiego Związku Piłki Nożnej z Michałem Probierzem na czele.