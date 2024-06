Jude Bellingham przywrócił nadzieję Anglikom. Kapitalny gol [WIDEO]

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham znów to zrobił. Piękna bramka pomocnika

Reprezentacja Anglii w niedzielę wieczorem na Veltins Arenie w Gelsenkirchen mierzy się ze Słowacją w meczu 1/8 finału Euro 2024. Synowie Albionu byli zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale fatalnie rozpoczęli dzisiejsze zawody. Podopieczni Garetha Southgate’a popełniali bowiem proste błędy, a w 25. minucie niefrasobliwość Anglików wykorzystał Ivan Schranz, który otworzył wynik pojedynku.

Anglikom nic nie wychodziło, aż do doliczonego czasu gry. Wtedy w polu karnym znakomicie odnalazł się Jude Bellingham, który kapitalnie złożył się do strzału i przechytrzył Martina Dubravkę. To oznaczało, że dojdzie do dogrywki. Tę fantastycznie rozpoczął zespół dowodzony przez Garetha Southgate’a, któremu prowadzenie już w pierwszych sekundach zapewnił Harry Kane.

𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐀❗ 𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐀❗ 𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈𝐀❗

Co za gol Jude Bellinghama minutę przed końcem meczu! 🔥



Będzie dogrywka w Słowacja 🆚 Anglia!



📲 Oglądaj #ENGSVK ▶️ https://t.co/635COh9W9Z pic.twitter.com/Cpkr2duhKH — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2024

Synowie Albionu są więc na dobrej drodze do awansu na etap ćwierćfinału trwających mistrzostw Europy, gdzie w przypadku wywalczenia biletu zagrają ze Szwajcarią. Warto podkreślić, że nie będzie to jednak łatwe spotkanie. Przypomnijmy, że Helweci świetnie wyglądają na turnieju w Niemczech, a wczoraj sensacyjnie pokonali Włochów 2:0. Italia nie obroni zatem tytułu mistrza Europy.

Ewentualne starcie Anglia – Szwajcaria odbędzie się w sobotę, 6 lipca o godzinie 18:00.