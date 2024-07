Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Krytyka lidera po porażce w finale Euro 2024

Reprezentacja Anglii uległa w finale Euro 2024 reprezentacji Hiszpanii 1:2. Synowie Albionu poprzeczkę w tym meczu postawili mimo wszystko dość wysoko, chociaż trzeba przyznać, że to La Roja miała zdecydowanie więcej sytuacji strzeleckich i to oni zasłużenie odnieśli zwycięstwo. Co więcej, gdyby nie dobra postawa między słupkami Jordana Pickforda, to wynik powinien być znacznie większy.

Dla Anglików to druga porażka w drugim finale mistrzostw Europy z rzędu. Poprzednio, w 2021 roku na własnym stadionie Wembley ulegli oni w serii rzutów karnych reprezentacji Włoch. Tym razem było podobnie i trzeba przyznać, że chyba wówczas mieli oni większe szanse na zdobycie tytułu niż podczas wczorajszego wieczoru, gdzie długimi chwilami grali słabo. Jednym z graczy, który zawiódł był Declan Rice, o którym krytycznie wypowiedział się teraz Rafael van der Vaart.

– 100 mln funtów wart jest Declan Rice? Co on robi na boisku?! Wychodzi po piłkę po to, żeby podać ją do tyłu, do Stonesa. Jest bezużyteczny. Jeśli naprawdę jesteś wart 100 mln funtów, powinieneś być w stanie zagrać piłkę do przodu, zrobić z nią coś więcej – ocenił Rafael van der Vaart na antenie stacji “NOS”

