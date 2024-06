Festiwal goli w meczu Hiszpania – Gruzja. Będzie szlagier w 1/4 finału Euro 2024 [WIDEO]

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Hiszpania pokonała Gruzję na Euro 2024

Reprezentacja Hiszpanii przed startem mistrzostw Europy w Niemczech była wymieniana przez ekspertów za jednego z głównych faworytów do wygrania Euro 2024. Mimo że La Furia Roja trafiła do grupy śmierci z Włochami i Chorwacją. Nie przeszkodziło to jednak ekipie Luisa de la Fuente w wygraniu wszystkich spotkań w fazie grupowej turnieju. Reprezentacja Gruzji zaliczyła natomiast na tym etapie rozgrywek tylko jedno zwycięstwo, ale za to nad Portugalia (2:0). Niedzielne starcie na arenie w Kolonii było tym samym meczem giganta z kopciuszkiem.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji padły dwa gole. Finalnie na przerwę drużyny udały się z remisem. Niemniej hiszpańska ekipa znalazła się pod ogromną presją od 18 minuty, gdy Gruzini po samobójczy trafieniu Robina Le Normanda objęła prowadzenie. Swój udział przy tej bramce miał Otar Kakabadze, broniący na co dzień barw Cracovii. To właśnie piłkarz Pasów wyróżnił się dośrodkowaniem, po którym został otwarty wynik meczu.

SZOK W KOLONII 🤯 Kolejny gol samobójczy!



Gruzja prowadzi z Hiszpanią w meczu o ćwierćfinał euro!



📲 Oglądaj #ESPGEO ▶️ https://t.co/cVsINcN2En pic.twitter.com/s4bb2fQPSR — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 30, 2024

Tymczasem tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził Rodri. Pomocnik FC Barcelony oddał precyzyjny strzał z lewej nogi, wykorzystując zagranie Nico Williamsa. Tym samym faworyt rywalizacji, który dominował w pierwszej połowie, mając posiadanie piłki na poziomie 73 procent, wrócił do gry.

Na prowadzenie reprezentacja Hiszpanii wyszła z kolei w 51. minucie. Tym razem piłkę do siatki skierował Fabian Ruiz. 28-latek z PSG zamienił na bramkę podanie Lamine Yamala. Nico Williams z kolei podwyższył prowadzenie na 3:1 w 76. minucie, popisując się świetnym strzał pod poprzeczkę. Tymczasem bramkę na 4:1 piłkarze La Furia Roja zdobyli w 83. minucie. Hiszpania wygrała zatem czwarte z rzędu spotkanie na europejskim czempionacie. Kolejny mecz rozegra w najbliższy piątek w Stuttgarcie, mierząc się w 1/4 finału mistrzostw Europy z gospodarzami turnieju Niemcami.

Hiszpania – Gruzja 4:1 (1:1)

0:1 Robin Le Normand 18′ (sam.)

1:1 Rodri 39′

2:1 Fabian Ruiz 51′

3:1 Nico Williams 76′

4:1 Dani Olmo 83′