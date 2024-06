Hiszpania – Włochy na Euro 2024. Statystyki OPTA przed hitem grupy B

Przed nami starcie gigantów i to już w fazie grupowej Euro 2024. Po pokonaniu Chorwacji, Hiszpanie staną przed kolejnym trudnym zadaniem, jakim bez wątpienia jest mecz z reprezentacją Włoch. Co mówi nam o tym meczu OPTA?

Pressfocus Na zdjęciu: Hiszpania - Włochy na Euro 2020

Hiszpania – Włochy: 20 czerwca 2024 godz. 21:00

Będzie to jedenaste spotkanie pomiędzy Hiszpanią a Włochami na dużym turnieju. Giganci światowego futbolu grali ze sobą ośmiokrotnie na Mistrzostwach Europy i trzykrotnie na Mistrzostwach Świata. Jest to rekord liczby bezpośrednich spotkań pomiędzy europejskimi zespołami. To również piąty kolejny turniej Euro, na którym zobaczymy starcie Hiszpanii i Włoch. Drużyny te grają ze sobą nieprzerwanie od 2008 roku.

Z wyjątkiem rzutów karnych, Włosi przegrali tylko jeden ze swoich dziesięciu meczów przeciwko Hiszpanii na Euro i Mistrzostwach Świata, wygrywając pięć i cztery remisując. Jedyna porażka miała miejsce w finale EURO 2012 (0-4).

Zobacz także: Statystyki OPTA przed meczem Dania – Anglia

Hiszpania – Włochy: Statystyki

Hiszpania wygrała swoje dwa ostatnie mecze przeciwko Włochom, oba w ramach Ligi Narodów UEFA. Nigdy wcześniej jednak nie wygrała trzech kolejnych meczów z tym przeciwnikiem. Włosi są niepokonani w swoich ostatnich dziesięciu meczach na Mistrzostwach Europy (7 wygranych, 3 remisy). Przy czym pierwszym meczem w tej serii było zwycięstwo 2-0 nad Hiszpanią na Euro 2016. Ich ostatnia porażka na Euro miała miejsce w meczu przeciwko Irlandii w fazie grupowej w 2016 roku.

Hiszpania przegrała tylko jeden z jedenastu swoich meczów pod wodzą Luisa de la Fuente (9 wygranych, jeden remis). Wygrała każdy z ostatnich siedmiu meczów z rzędu. Ostatni raz miała tak długą serię zwycięstw w meczach o stawkę między październikiem 2016 a październikiem 2017. Wtedy Hiszpanie wygrali osiem razy z rzędu.

Od porażki z Hiszpanią w Lidze Narodów UEFA w czerwcu 2023 roku (1-2), Włochy przegrały tylko jeden z ostatnich dwunastu meczów we wszystkich rozgrywkach (8 wygranych, 3 remisy). Jedyna porażka to wynik 1-3 z Anglią w eliminacjach do Euro w październiku zeszłego roku.

Hiszpania – Włochy h2h

Statystyki zawodników

Álvaro Morata strzelił 10 bramek w 15 występach na dużych turniejach dla Hiszpanii (Mistrzostwa Świata/Euro), a David Villa (13) jest jedynym innym graczem, który zdobył dwucyfrową liczbę goli dla La Roja

Nicolò Barella miał bezpośredni udział w pięciu bramkach w swoich ostatnich siedmiu występach dla reprezentacji Włoch (dwa gole, trzy asysty). Licząc w tym bramkę w meczu otwarcia Euro 2024 przeciwko Albanii.

Barella będzie starał się zdobyć bramkę w trzecim kolejnych meczu reprezentacji. Byłby to pierwszy taki wyczyn w jego karierze.

Fabián Ruiz był bezpośrednio zaangażowany w dwie z trzech bramek Hiszpanii przeciwko Chorwacji, asystując przy bramce Álvaro Moraty i strzelając drugą.

Od czasu debiutu w reprezentacji w czerwcu 2019 roku, tylko Jordi Alba (9) zaliczył więcej asyst dla La Roja niż pomocnik Paris Saint-Germain (8).

Hiszpania – statystyki przed meczem z Włochami

Hiszpania bierze udział w swoim 12. turnieju Euro – wygrali trzykrotnie (1964, 2008, 2012). Razem z Niemcami mają najwięcej zwycięstw na koncie.

Niemcami.

Niemcami. Hiszpanie są jedynym krajem, który wygrał Euro dwa razy z rzędu.

Z wyłączeniem rzutów karnych, Hiszpania przegrała tylko dwa z ostatnich 22 meczów na Euro (13 zwycięstw, 7 remisów).

Awansowali do fazy pucharowej w sześciu z ostatnich siedmiu występów. Jedynym wyjątkiem był rok 2004.

Ostatnie 50 goli Hiszpanii na Euro padło z wewnątrz pola karnego. Ich ostatni gol z dystansu to strzał Raula przeciwko Słowenii w fazie grupowej edycji 2000.

Ostatnie pięć meczów pucharowych Hiszpanii na dużych turniejach (MŚ + Euro) kończyło się dogrywką, z czego cztery z nich zakończyły się rzutami karnymi.

Tylko Cristiano Ronaldo (8) i Antoine Griezmann (7) strzelili więcej goli niż Álvaro Morata (6) w ostatnich dwóch turniejach Euro.

(6) w ostatnich dwóch turniejach Euro. Żaden europejski piłkarz nie zaliczył więcej asyst w ostatnich dwóch dużych turniejach międzynarodowych niż Dani Olmo – cztery (3 na Euro 2020, 1 na Mistrzostwach Świata 2022).

Luis de la Fuente będzie pierwszym selekcjonerem Hiszpanii od czasów Javiera Clemente (Mistrzostwa Świata 1998), który poprowadzi La Roja

na dużym turnieju (Mistrzostwa Świata/Euro) nie będąc wcześniej reprezentantem kraju jako zawodnik.

Włochy – statystyki przed meczem z Hiszpanią