Euro 2024. Mężczyzna z dachu w Dortmundzie zatrzymany

fot. Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Stadion w Dortmundzie

Mężczyzna wspiął się na dach stadionu w trakcie meczu Niemcy – Dania

Reprezentacja Niemiec jest już pewna tego, że będzie co najmniej w gronie ośmiu najlepszych ekip na mistrzostwach Europy. Drużyna Juliana Nagelsmanna w sobotni wieczór pokonała Danie po golach Kaia Havertza i Jamala Musiali.

Tymczasem w cieniu samego spotkania doszło do sytuacji, w której 21-letni mężczyzna wspiął się na dach stadionu w Dortmundzie. BBC Sport przekazało natomiast, powołując się na lokalną policję, że delikwent z Osnabruck został zatrzymany w północno-zachodnich Niemczech.

Aktualnie nie ma dowodów na to, że mężczyzna zamierzał narazić na niebezpieczeństwo widzów na Westfalenstadion. Władze przekazały z kolei, że w sobotę użyły specjalnie helikoptera do oświetlenia dachu. Miało to pomóc odnaleźć mężczyznę, którego zauważyli inni widzowie będący na stadionie.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Niemcy kolejne spotkanie na mistrzostwach Europy rozegrają w piątek 5 lipca. Zmierzą się wówczas z lepszym z pary Hiszpania – Gruzja. Toni Kroos i spółka w trakcie europejskiego czempionatu zaliczyli jak na razie cztery mecze, notując w nich trzy zwycięstwa i remis.

Finał euro 2024 zaplanowany jest na 14 lipca. Arena zmagań najlepszych ekip turnieju będzie Berlin. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Gdyby udało się Niemcom dotrzeć do finału, to stanęliby przed szansą wygrania mistrzostw Europy po raz czwarty w historii i pierwszy od 1996 roku.

Czytaj więcej: Neymar otwarty na transfer do Premier League? Gigant mierzy w gwiazdę