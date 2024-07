fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Holandii

Kiedy mecze Hiszpania – Francja i Holandia – Anglia?

Euro 2024 wielkimi krokami zbliża się do końca. W turnieju pozostały już tylko cztery najlepsze drużyny, które powalczą o końcowy tytuł. W ćwierćfinale swój udział zakończyli gospodarze Mistrzostw Europy, czyli reprezentacja Niemiec, która po dogrywce przegrała ze świetnie dysponowaną Hiszpanią. Do półfinału awansowała również Francja, która po konkursie jedenastek wyeliminowała Portugalię. Te dwie drużyny zmierzą się ze sobą we wtorkowym spotkaniu.

Dzień później rozegrany zostanie drugi półfinał. Tam faworytem będzie Anglia, która do tej pory rozprawiła się w fazie pucharowej ze Słowacją i Szwajcarią. Nie obyło się bez wielkich problemów, gdyż na ekipę Garetha Southgate’a spada olbrzymia krytyka, spowodowana fatalnym poziomem gry. Słowację udało się pokonać dopiero po dogrywce, zaś do wywalczenia awansu do półfinału potrzebne były rzuty karne ze Szwajcarią. W środę z Anglikami zmierzą się Holendrzy, którzy mają za sobą wygrane z Rumunią oraz Turcją.

Półfinały Euro 2024

Hiszpania – Francja (wtorek 9.07., godz. 21:00)

Holandia – Anglia (środa 10.07., godz. 21:00)