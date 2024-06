Dayot Upamecano wziął udział w ostatniej konferencji prasowej. Reprezentant Francji został zapytany o krytykę, która wylała się pod jego adresem po meczu z Polską. Zawodnik przyznał, że to go nie rusza.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Dayot Upamecano: Staram się nie zwracać uwagi na to, co o mnie mówią

Reprezentacja Francji już w poniedziałek rozegra mecz w 1/8 finału EURO 2024. Przeciwnikiem wicemistrzów świata będzie Belgia. Warto zaznaczyć, że „Trójkolorowi” trafili na trudną drabinkę przez zajęte drugie miejsce w fazie grupowej. Podopieczni Didiera Deschampsa w ostatnim meczu zremisowali z Polską (1:1), co mocno pokrzyżowało im plany.

Na ostatniej konferencji prasowej reprezentacji Francji pojawił się Dayot Upamecano. Obrońca Bayernu Monachium został zapytany o krytykę, która wylała się pod jego adresem po rywalizacji z Polską. Przypominamy, że 25-latek sprokurował rzut karny, którego na gola zamienił Roberto Lewandowski. Zawodnik zaznaczył, ze stara się nie zwracać uwagi na to, co ludzie o nim mówią.

– Patrzyłem na tę sytuację zaraz po meczu. Mogłem się zachować lepiej w tej sytuacji, ale powiedziałem sobie, że jeśli pozwoliłbym mu mieć piłkę, to mógłby być sam przed bramką. Wtedy pytano by mnie, czemu nie reagowałem – powiedział Dayot Upamecano, cytowany przez portal „dieroten.pl”.

– Zawsze jest krytyka. Personalnie mnie to nie dotyka i staram się nie zwracać uwagi na to, co o mnie mówią – zaznaczył reprezentant Francji.

Dayot Upamecano ma za sobą kiepski sezon w Bayernie Monachium. Na ten moment zawodnik również słabo sobie radzi na EURO 2024.

