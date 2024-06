Skandynawskie derby dla Danii. Błysk Eriksena zapewnił wygraną [WIDEO]

Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Dania przed własną publicznością ogrywa Szwecję

Wielkimi krokami zbliża się EURO 2024. Obecnie reprezentacje przygotowują się do turnieju poprzez rozgrywanie meczów towarzyskich. W jednym ze środowych sparingów kadra Danii przed własną publicznością podejmowała Szwecję, która nie awansowała do turnieju. Skandynawski sparing zapowiadał się niezwykle ciekawie, a na Parken zgromadził się komplet widzów.

Spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla gospodarzy, którzy już w 2. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Pierre-Emile Hojbjerg, który dokładnym strzałem z bliskiej odległości wpakował futbolówkę do siatki. Prowadzenie Duńczyków nie trwało długo, bowiem już w 9. minucie reprezentacja Szwecji doprowadziła do wyrównania. A mianowicie zrobił to Alexander Isak.

Pierwsza połowa za nami 😎



Oj działo się na początku spotkania ⚽️



Transmisja meczu towarzyskiego Dania vs. Szwecja w Polsacie Sport 2 📺 oraz na Polsat Box Go 📲 pic.twitter.com/gEVwD2b3Pn — Polsat Sport (@polsatsport) June 5, 2024

Duńczycy przez większą część spotkania dominowali nad rywalem, ale nie potrafili pokonać Martina Olsena. W wielu sytuacjach gospodarzom brakowało wyłącznie wykończenia. Wydawało się, że już wynik remisowy utrzyma się do końca meczu, ale w końcówce sprawy w swoje ręce wziął Christian Eriksen. Pomocnik Manchesteru United w sprytny sposób rozegrał stały fragment gry i znakomitym uderzeniem z dystansu pokonał Martina Olsena.

Reprezentacja Danii wkrótce będzie występowała na mistrzostwach Europy. Podopieczni Kaspera Hjulmanda w fazie grupowej zmierzy się ze Słowenią, Serbią oraz Anglią. Szwecja natomiast obejrzy turniej w domu.

Dania – Szwecja 2:1

Hojbjerg (2’), Eriksen (86’) – Isak (9’)

