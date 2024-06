Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Na mecz 1/8 finału Euro 2024 bez Eriksena?

Po dwóch dniach nieobecności do gry wraca piłkarskie Euro 2024. Już dzisiaj wieczorem czeka nas bardzo ciekawy mecz 1/8 finału turnieju w Niemczech, w który zmierzą się ze sobą gospodarze mistrzostw – Niemcy – oraz reprezentacja Danii. Faworytem i to w dodatku dość zdecydowanym wydają się piłkarze Julianna Nagelsmanna, ale ekipa ze Skandynawii wielokrotnie pokazywała już, że potrafi pokonać mocniejszych od siebie.

Okazuje się jednak, że przed tą rywalizacją w obozie Duńczyków są spore problemy. Według portalu “NRK” w ostatnich godzinach przed meczem problemy żołądkowe ma Christian Eriksen. Pomocnik Manchesteru United miał opuścić piątkowy trening kadry po tym, jak źle się poczuł. Kapitan zespołu został również poproszony o odizolowanie od zespołu, aby reszta zespołu nie została zarażona.

Kasper Hjulmand cytowany przez portal “Goal.com” zdradza kulisy stanu zdrowia Eriksena. Christian obudził się z lekkim bólem brzucha, a wcześniej mieliśmy to samo z Thomasem Delaneyem. Aby mieć pewność, że nic się nie rozwinie, poprosiliśmy go, aby nie trenował. Na szczęście czuje się już lepiej, więc nie poszło to w złym kierunku, jak w przypadku Delaneya.

