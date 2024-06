Niemcy – Dania: typy, kursy, zapowiedź (29.06.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Niemcy - Dania. Obie drużyny zmierzą się w sobotę w Dortmundzie o awans do ćwierćfinału Euro 2024. Kto wygra mecz Niemcy - Dania? Sprawdzamy sytuację obu drużyn, składy i analizujemy kursy.

Sportimage/Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

Mecz Niemcy – Dania Data i godzina 29 czerwca 2024, 21:00 Rozgrywki Euro 2024 – 1/8 finału Miasto i stadion Dortmund, Signal Iduna Park Typ na mecz wygrana Niemiec

Niemcy – Dania, typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec to jeden z nielicznych faworytów Euro 2024, który w fazie grupowej spełnił pokładanie w nim oczekiwania. Drużyna Juliana Nagelsmanna bez żadnych problemów wywalczyła awans do 1/8 finału, pewnie wygrywając dwa pierwsze spotkania. Ich forma nakazuje traktować ich jako zdecydowanych faworytów sobotniego meczu o awans do ćwierćfinału. Przemawia za tym również forma Duńczyków, którzy mimo zajęcia drugiego miejsca w grupie, nie zaprezentowali wysokiej formy. Nie mają jeszcze na swoim koncie wygranej i trudno, aby ta sytuacja się zmieniła w sobotni wieczór. Ja stawiam na wygraną Niemiec w podstawowym czasie gry. W LVBET taki zakład nowi klienci mogą postawić po kursie 200! Więcej informacji tej ofercie znajdziesz niżej. Mój typ: Wygrana Niemiec

kurs na wygraną Niemiec – 200.00* w LVBET

kurs na remis – 3.70

kurs na wygraną Danii – 200.00* w LVBET

Kurs 200 na zwycięzcę meczu Niemcy – Dania

Bukmacher LVBBET ma dla Waś świetną promocję na sobotni mecz 1/8 finału. Dzięki niej możesz postawić zakład na wygraną Niemiec lub Danii po kursie 200. Oferta obowiązuje przy stawce wynoszącej 1 zł. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w LVBET z kodem promocyjnym GOAL Wpłać co najmniej 20 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład pojedynczy na zwycięstwo Niemiec lub Danii w regulaminowym czasie gry meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, LVBET policzy Twoją wygraną po kursie 200 Otrzymany w ramach tej promocji bonus podlega obrotowi przed wypłatą. Szczegóły znajdziesz w regulaminie oferty

Niemcy – Dania, typ kibiców

Niemcy – Dania, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec awans do 1/8 finału zapewniła sobie już po dwóch pierwszych spotkaniach. Drużyna Juliana Nagelsmanna nie dała w nim szans reprezentacjom Szkocji i Węgier. W meczu otwierającym rywalizację na Euro 2024 pokonali Szkotów aż 5:1. W spotkaniu z Madziarami również nie mieli problemów z odniesieniem zwycięstwa, wygrywając 2:0. W trzecim meczu fazy grupowej Niemcy zremisowały 1:1, doprowadzając do wyrównania czasu gry. Prawdziwszy obraz drużyny zaprezentowali jednak w dwóch pierwszych meczach.

Reprezentacja Danii rywalizowała w grupie C, zajmując ostatecznie drugie miejsce. Nie potrzebowała do tego ani jednego zwycięstwa. Wszystkie trzy spotkania fazy grupowej z udziałem Duńczyków zakończyły się remisami. Drużyna prowadzona przez Kaspera Hjulmanda remisowała kolejno ze Słowenią (1:1), Anglią (1:1) i Serbią (0:0). Forma zaprezentowana w tych spotkaniach na pewno nie może napawać optymizmem kibiców duńskiej drużyny przed bardzo trudnym pojedynkiem z Niemcami.

Niemcy – Dania, historia i bilans

Niemcy mogą się pochwalić korzystnym bilansem bezpośrednich spotkań z Duńczykami, bowiem wygrali 15 z 28 dotychczasowych meczów. Reprezentacja Danii ma na koncie tylko osiem wygranych. W ostatnich latach Dania bardzo dobrze radziła sobie w tych konfrontacjach. Wystarczy napisać, że niemiecki zespół wygrał tylko jeden z sześciu ostatnich pojedynków, a w dziewięciu ostatnich tylko raz zachował czyste konto.

Oba zespoły trzykrotnie mierzyły się ze sobą w finałach Mistrzostw Europy. W 1988 i 2012 walczyły w fazie grupowej (2:0 i 2:1 dla Niemiec). Z kolei w 1992 roku były rywalami w finałowym meczu turnieju, który sensacyjnie wygrała Dania (2:1).

Niemcy – Dania, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są Niemcy, co potwierdzają również kursy oferowane przez bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Niemiec w podstawowym czasie gry kurs w LVBET wynosi 1.68. Zakład na wygraną Danii to kurs 5.65. Bukmacherzy dają niemieckiej drużynie aż 80% szans na awans – kursy to odpowiednio 1.25 na awans Niemiec i 4.00 na awans Danii.

Przy okazji tego meczu zwracamy jednak uwagę na świetną promocję LVBET – kurs 200 na wygraną Niemiec lub Danii w regulaminowym czasie gry. Z promocji możesz skorzystać zakładając konto w LVBET z kodem promocyjnym GOAL. Szczegóły tej oferty przedstawiłem wyżej.

(1) (X) (2) 1.68 3.70 5.65 Zagraj w LVBET Kursy na mecz Niemcy – Dania. Aktualne na 20:52 28.06.2024

Niemcy – Dania, sytuacja kadrowa

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann w sobotnim meczu nie będzie mógł skorzystać z usług Jonathana Taha. Środkowy obrońca pauzuje bowiem za dwie żółte kartki. Na początku tygodnia z problemami zdrowotnymi zmagał się również drugi z centralnym defensorów Antonio Ruediger, ale sztab medyczny robi wszystko, aby doprowadzić go do pełnej sprawności.

Poważnie osłabiona w sobotę wystąpi Dania. Na murawie nie będzie mógł się bowiem pojawić Morten Hjulmand, który również zgromadził na swoim koncie dwa żółte kartoniki.

Niemcy – Dania, przewidywane składy

Julian Nagelsmann we wszystkich trzech meczach fazy grupowej postawił na taką samą jedenastkę. Z powodu absencji Taha będzie musiał jednak dokonać zmiany. Jego miejsce na środku obrony powinien zająć Nico Schlotterbeck. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedyna zmiana.

Kandydatami do zastąpienia Hjulmanda w podstawowym składzie reprezentacji Danii są Christian Norgaard, Mathias Jensen i Thomas Delaney. Największe szanse na występ od pierwszej minuty wydaje się mieć pierwszy z nich.

Niemcy Julian Nagelsmann Dania Kasper Hjulmand Niemcy Julian Nagelsmann 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Dania Kasper Hjulmand Rezerwowi 3 David Raum 5 Pascal Groß 7 Kai Havertz 11 Chris Führich 12 Oliver Baumann 13 Thomas Müller 14 Maximilian Beier 16 Waldemar Anton 19 Leroy Sane 20 Benjamin Henrichs 22 Marc-Andre ter Stegen 24 Robin Koch 25 Emre Can 26 Deniz Undav 4 Simon Kjær 7 Mathias Jensen 8 Thomas Delaney 11 Andreas Skov Olsen 12 Kasper Dolberg 13 Zanka 14 Mikkel Damsgaard 16 Mads Hermansen 17 Victor Kristiansen 20 Yussuf Poulsen 22 Frederik Rønnow 24 Anders Dreyer 25 Rasmus Nissen Kristensen 26 Jacob Bruun Larsen

Niemcy – Dania, transmisja meczu

Mecz Niemcy – Dania rozegrany zostanie w sobotę (29 czerwca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP1 i TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

