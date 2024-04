Harvey Barnes mimo jednego występu w reprezentacji Anglii może zmienić barwy narodowe przed Euro 2024. Do gry w szkockiej kadrze namawia go Ally McCoist. Na łamach portalu TalkSport podał kilka powodów, dla których piłkarz Newcastle powinien ubrać koszulkę Szkocji.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Harvey Barnes

Harvey Barnes może reprezentować barwy reprezentacji Anglii oraz Szkocji

Do gry w szkockiej kadrze chce go przekonać Ally McCoist

Były reprezentant Szkocji uważa, że fani pokochaliby Barnesa

Barnes namawiany do gry w reprezentacji Szkocji

Reprezentacja Szkocji wywalczyła awans na Mistrzostwa Europy 2024. Podczas turnieju zmierzą się w grupie A z Niemcami, Węgrami oraz Szwajcarią. The Tartan Army mają dużą szansę na awans do fazy pucharowej, a w tym zadaniu pomóc może im piłkarz Newcastle – Harvey Barnes.

Skrzydłowy, choć ma na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Anglii wciąż może zmienić barwy narodowe. Do gry w szkockiej kadrze namawia go legenda tamtejszej reprezentacji Ally McCoist. Były napastnik w rozmowie z portalem TalkSport wskazał kilka powodów, dla których Barnes powinien zdecydować się na zmianę kadry.

– Pierwszym powodem jest to, że będzie zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Mogę bez zastanowienia powiedzieć, bez dzwonienia do Steviego Clarka, że zaczynasz. To pierwszy atrakcyjny powód – powiedział McCoist na łamach TalkSport.

– Szkoccy fani będą cię kochać, przyjmą cię do swoich serc. To drugi powód. I trzecia sprawa to Irn Bru i haggis – nie dostaniesz tego, grając dla Anglii, kolego! Plus kwadratowa kiełbasa – śmiał się były reprezentant Szkocji.