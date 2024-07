Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Antonio Cassano: Zawsze będę po stronie Luciano Spallettiego

EURO 2024 było ogromną klęską do reprezentacji Włoch. Italia wyruszyła do Niemiec jako obrońca tytułu, jednak z turniejem pożegnała się już na etapie 1/8 finału. Zespół przez cały turniej prezentował się poniżej oczekiwań, przez co sporo krytyki wylało się pod adresem Luciano Spallettiego. Wielu ekspertów zaznaczyło, że 65-latek powinien pożegnać z pracą w kadrze.

Luciano Spalletti ma jednak wielu zwolenników. Wśród nich jest Antonio Cassano. Były włoski piłkarz stanął w obronie szkoleniowca. Na łamach „Viva El Futbol” przyznał, że zawsze będzie stawał w obronie 65-letniego trenera.

– Powiedziałem trenerowi, że reprezentacja narodowa jest słaba, a dobry wynik to byłby trudny orzech do zgryzienia. Zawsze będę po jego stronie, ponieważ jest geniuszem. Spójrzmy prawdzie w oczy, takie są fakty. Byliśmy do niczego. Bez osobowości, bez jakości, bez pomysłu, bez jaj, bez czegokolwiek – powiedział Antonio Cassano, cytowany przez portal „fcinter.pl”.

– We Włoszech myśli się o spekulacjach, o braku chęci do gry, a przecież mieliśmy na ławce geniusza. Oczywiście trener nie mógł zrobić nic więcej, bo wtedy ci pół piłkarze powinni wyjść, zamiast tylko mówić, jacy są dobrzy – kontynuował.

– Najbardziej obrzydliwą rzeczą są jednak obelgi w niektórych gazetach. Najbardziej ohydne i skandaliczne jest to, że niektóre gazety pozwalają sobie na publiczne obrażanie zarówno trenera, jak i chłopaków. Powinni się wstydzić – dodał były reprezentant Italii.

