Akademia FC Barcelony triumfuje na Euro 2024. Najlepsze liczby

Euro 2024 to nie tylko święto futbolu narodowego, ale również okazja do oceny, które akademie piłkarskie dostarczają najwięcej talentów na najwyższym poziomie. Analiza składów czterech reprezentacji, które dotarły do półfinału wykazuje, że to FC Barcelona i jej La Masia może poszczycić się największą liczbą wychowanków.

Dominacja La Masii na Euro 2024

Holender Xavi Simons i pięciu zawodników reprezentacji Hiszpanii szkolili się w akademii FC Barcelony. Kataloński “Sport” nie uwzględnił na tej liście Francuza Marcusa Thurama, ponieważ jego pobyt w Barca Escola ograniczał się do dwóch lat, co jest niewystarczające, aby uznać, że to właśnie tam głównie się kształcił.

W Hiszpanii wyróżnia się obecność dwóch lewych obrońców, Alejandro Grimaldo i Marca Cucurelli, a także ofensywnego pomocnika Daniego Olmo, jako trzech zawodników, którzy mimo że nie są obecnie graczami Blaugrany, szkolili się w jej akademii. Przypadek Fermina i Lamine Yamala jest inny, ponieważ obaj są “produktami” La Masia i nadal grają w Barcelonie. Łączna wartość tych zawodników wynosi 320 milionów euro.

Akademia Paris Saint-Germain dorównuje La Masia pod względem liczby wychowanków, ale łączna wartość rynkowa tych graczy jest znacznie niższa i wynosi 215 milionów euro. Do najbardziej rozpoznawalnych graczy należą bramkarze Maignan i Areola, obrońca Ferland Mendy oraz pomocnik Adrien Rabiot.

W Anglii, Manchester City i Chelsea to kluby z największą liczbą wychowanków na tym etapie turnieju. Jednak City wyróżnia się wyższą wartością tych graczy. Phil Foden, wyceniany na 150 milionów euro, oraz Palmer, z rynkową wartością 80 milionów, czynią akademię City jedną z najlepszych na tym poziomie.

Ajax Amsterdam, wraz z Feyenoordem, dostarczył pięciu zawodników do reprezentacji Holandii. Jednak to Ajax przewyższa swojego rywala pod względem wartości rynkowej swoich wychowanków, która wynosi 178 milionów euro. De Ligt, Daley Blind, Gravenbergh, Malen i Brobbey to piłkarze, którzy przeszli przez system szkolenia w Ajaxie.

Po Barcelonie, Athletic Club jest drugim klubem La Liga z największą liczbą wychowanków na Euro 2024. Pięciu zawodników ukształtowanych w akademii Lezama także robi wrażenie na tle innych drużyn.

