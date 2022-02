Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Do meczu Rosja – Polska został nieco ponad miesiąc. Czesław Michniewicz podjął istotną decyzję w sprawie powołań na baraże o mundial w Katarze.

Czesław Michniewicz podczas barażu o mundial chce mieć do dyspozycji szerokie grono piłkarzy

Na najbliższe zgrupowanie powołanie ma otrzymać ponad 30 zawodników

Starcie z Rosją już 24 marca

Michniewicz chce być gotowy na każdą ewentualność

Za nieco ponad miesiąc rozstrzygnie się to, czy reprezentacja Polski weźmie udział w tegorocznych mistrzostwach świata, które zorganizuje Katar. Tymczasem najważniejsze osoby w Polskim Związku Piłki Nożnej zastanawiają się na tym gdzie wobec napiętej sytuacji geopolitycznej odbędzie się półfinałowe starcie z Rosją.

Na aspekcie sportowym w pełni skoncentrować może się natomiast selekcjoner naszej reprezentacji, czyli Czesław Michniewicz. Tuż po otrzymaniu nominacji na to stanowisko ruszył on w podróż po Europie, aby porozmawiać z liderami kadry (Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński, Kamil Glik), ale również piłkarzami aspirującymi do noszenia koszulki z orzełkiem na piersi.

Michniewicz nie potrzebował wiele czasu, aby opracować plan taktyczny na mecz barażowy z Rosją. Selekcjoner przygotował kilka wariantów. Za jakiś czas przekonamy się kto będzie je realizował. Grono powołanych ma być bardzo liczne.

Paulo Sousa powoływał na zgrupowanie dwudziestu kilku graczy. Michniewicz chce, aby było ich znacznie więcej. Przygotowywać się do starcia z Rosją przygotowywać się będzie ponad 30 piłkarzy. Selekcjoner zdaje sobie bowiem sprawę z faktu, że w ostatniej chwili pozytywny test na Covid-19 może wykluczyć mu sporą grupę osób. Michniewicz zamierza być przygotowany na każdą ewentualność.

