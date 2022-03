PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Ukrainy

Ukraina zwróciła się do Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) z prośbą o przełożenie barażowe spotkanie ze Szkocją. Wszystkie strony szukają obecnie najlepszego rozwiązania.

Ukraińska Federacja Piłkarska prosi o przełożenie barażowego spotkania Szkocja – Ukraina

Mecz miał zostać rozegrany 24 marca

Wszystkie strony pracują obecnie nad znalezieniem odpowiedniego rozwiązania

Ukraina nie jest gotowa do gry

Barażowy mecz eliminacji do mistrzostw świata miał odbyć się 24 marca w Szkocji, a jego zwycięzca miał się zmierzyć z wygranym pary Walia – Austria. Wszystko jednak wskazuje na to, że spotkanie nie dojdzie do skutku w pierwotnym terminie, co jest oczywiście związane z wojną, która wybuchła na Ukrainie.

FIFA współpracuje obecnie z UEFA i szkocką federacją, aby “znaleźć odpowiednie rozwiązanie”. – FIFA wyraża najgłębszą solidarność z wszystkimi, których dotyka to, co dzieje się na Ukrainie. Dalsze informacje zostaną przekazane w odpowiednim czasie – dodał rzecznik FIFA.

W barażach udziału nie weźmie reprezentacja Rosji, która miała zmierzyć się z Polską. Rosjanie zostali jednak zawieszeni zarówno przez FIFA jak i UEFA, w efekcie czego Biało-czerwoni prawdopodobnie uzyskają awans do finału baraży bez gry.

