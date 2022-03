Kontrowersyjny pomysł FIFA. UEFA pewna jego odrzucenia

PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

Pomysł FIFA do kosza

Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) od pewnego czasu prowadzi konsultację w sprawie możliwości organizowania mundialu co dwa lata, ale pomysł ten spotyka się z dużą krytyką. Jedną z osób, która jest jego głośnym krytykiem jest prezydent UEFA Aleksander Ceferin

– Nie porównywałbym Superligi i tej sprawy z FIFA. Z FIFA dyskutujemy regularnie, a odbywające się do dwa lata Mistrzostwa Świata są nie do przyjęcia dla wszystkich w piłce. Cieszę się, że teraz FIFA również zdaje sobie z tego sprawę – powiedział Ceferin.

– Wciąż dyskutujemy, wczoraj rozmawiałem o tym z prezydentem FIFA i absolutnie przyznajemy, że nie możemy powiedzieć, że piłka nożna na innych kontynentach nie może się rozwijać, ale powinniśmy być zgodni i nie powinno to szkodzić federacjom europejskim i południowoamerykańskim – kontynuował.

– Z tego dco usłyszałem podczas rozmów, jestem pewien, że rozgrywane co dwa lata mistrzostwa świata nie wchodzą w grę. Rozmawiamy o tym i chcemy pomóc. Nie możemy bowiem powiedzieć, że europejska piłka to europejska piłka i nie pozwalamy na nic innego. Takie podejście nigdy nie było naszym celem i nigdy nie będzie nim również w przyszłości – mówił Ceferin.

– Rozmawiamy, ale nie sądzę, aby to był właściwy moment, aby mówić coś więcej, ponieważ to tylko rozmowy. Jestem jednak pewien, że bardzo szybko znajdziemy z FIFA rozwiązanie – dodał.

Szukanie innych rozwiązań

Jednym z rozwiązaniem jest wprowadzenie na stałe do piłkarskiego kalendarza meczu pomiędzy mistrzem Europy, a zwycięzcą Copa America. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w tym roku. 1 czerwca w Londynie zmierzą się ze sobą reprezentacje Włoch i Argentyny.

– Widzę, że wiele naszych dużych federacji, a także tych południowoamerykańskich, mówi, że chciałoby częściej grać przeciwko sobie i to ma sens. Rozmawiamy teraz z FIFA jak to zorganizować. Czy zrobimy to razem? Prawdopodobnie tak, ale na razie jest za wcześnie, aby się tym publicznie dzielić – mówił Ceferin.

– Zgadzam się, że przed Ligą Narodów rozgrywano więcej meczów towarzyskich z drużynami spoza Europy, a teraz nie ma ich tak wiele, więc musimy zastanowić się, jak dać szansę zespołom na grę przeciwko sobie. Nie chodzi tutaj tylko o wielkie reprezentacje. Mniejsze drużyny także chcą grać z zespołami z różnych konfederacji – dodał.

