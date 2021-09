Reprezentacja Anglii zremisowała w środowy wieczór z Polską w meczu na szczycie grup Iw eliminacjach do mistrzostw świata. Synowie Albionu gola na 1:1 stracili w doliczonym czasie rywalizacji. Nie brakowało w związku z tym krytycznych głosów w kierunku opiekuna wicemistrzów Europy. Zarzucano mu przede wszystkim brak przeprowadzonych zmian w końcówce meczu. Ten przekonywał natomiast, że nie czuł potrzeby wprowadzania roszad w składzie, bo widział, że zespół kontroluje grę.

Reprezentacja Anglii zremisowała z Polską w środowym spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata

Po zakończeniu meczu Gareth Southgate wyraził kilka zdań na temat rywalizacji na PGE Narodowym

Selekcjoner Synów Albionu wypowiedział się również na temat awantury między polskimi i angielskimi piłkarzami po ostatim gwizdku sedziego w pietwszej połowie

Anglicy stracili punkty na własne życzenie?

Reprezentacja Anglii miała duże kłopoty z Biało-czerwonymi od pierwszych fragmentów rywalizacji. Wpływ na to mógł mieć fakt, że podopieczni Paulo Sousy byli bardzo agresywni, a ponadto niezwykle poukładani w grze.

Pierwszy gol padł po efektownym strzale Harry’ego Kane’a z mniej więcej 30 metrów. Do wyrównania doprowadził natomiast Damian Szymański. Anglicy stracili jednocześnie po raz pierwszy punkty w trakcie trwających eliminacji do mundialu w Katarze.

– Rozgrywaliśmy dobre zawody. Mieliśmy kontrolę nad meczem. Trudno było w końcówce coś zmieniać w składzie drużyny. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy nikogo, kto mógł wejść w takim momencie na boisku. Nie czułem potrzeby zakłócania tego, co dobrze wychodziło, gdy ma się kontrolę nad grą – mówił Gareth Southgate cytowany przez BBC Sport.

– Chcieliśmy dokonać zmian pod koniec meczu. Gdy jednak padł gol na 1:1, to uznaliśmy, że to nie ma sensu, bo wpłynie to tylko na dodanie dodatkowych minut do czasu gry – mówił selekcjoner reprezentacji Anglii.

Opiekun Synów Albionu zabrał też głos na temat awantury, która miała miejsce w przerwę. W jej efekcie żółtymi kartkami ukarani zostali Kamil Glik oraz Harry Maguire. Wiadomo, że przedstawiciele reprezentacji Anglii będą chcieli przeanalizować źródło zdarzeń z przerwy.

– Będziemy starali się dowiedzieć, co tak naprawdę się stało. Będzie raport, więc po jego przeczytaniu będziemy mądrzejsi. W tej chwili wciąż zbieramy wszystkie dowody. Na razie nie ma sensu spekulować – mówił Southgate.

Anglia w tabeli grupy I jest liderem z dorobkiem 16 punktów na koncie. Biało-czerwoni plasują się z kolei na trzeciej pozycji z 11 punktami. Na drugim miejscu są z kolei Albańczycy, legitymujący się dorobkiem 12 punktów.

