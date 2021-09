Gareth Southgate udzielił wywiadu TVP Sport przed meczem Polska – Anglia. Selekcjoner naszych rywali wypowiedział się na temat środowego pojedynku.

Gareth Southgate zabrał głos przed meczem Polska – Anglia

Selekcjoner reprezentacji Anglii przyznał, że jego podopiecznych czeka wielki test

Opiekun rywali biało-czerwonych ocenił także naszą kadrę

Anglia pewna siebie

Reprezentacja Anglii dotychczas w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 radzi sobie kapitalnie Rozegrała pięć meczów, w których zdobyła komplet punktów. Trzy Lwy są na dobrej drodze do zapewnienia sobie bezpośredniego awansu na przyszłoroczny Mundial, który zorganizuje Katar. Najpierw Anglicy muszą jednak zmierzyć się z Polską. O tym, że nie będzie to łatwy pojedynek przekonywał w rozmowie z TVP Sport selekcjoner wicemistrzów Europy.

– Nigdy nie wiadomo przed meczem, kto go wygra. Zmierzą się dwie drużyny, które mają znakomitych zawodników. Przyjechaliśmy do Polski na najważniejszy mecz eliminacji. Jesteśmy pewni siebie, bo znajdujemy się w dobrej formie, ale musimy zagrać jak najlepiej, żeby pokonać Polskę – przyznał Gareth Southgate.

– W ciągu ostatnich lat dużo nauczyliśmy się jako zespół. Dziś czeka nas wielki test. Mamy możliwość, aby całkiem przejąć kontrolę nad grupą, ale zawsze jest presja. Polacy są mocni mentalnie i musimy dobrze zacząć to spotkanie – kontynuował.

– Podoba mi się balans w reprezentacji Polski. Krychowiak jest zawodnikiem, który kontroluje grę, wydaje się kluczowy. Niektórzy mają doświadczenie z Anglii, jak choćby Jakub Moder. Jest też nowy środkowy napastnik, Adam Buksa, który miał cztery gole w dwóch meczach. To świetny start – tak opiekun reprezentacji Anglii ocenił biało-czerwonych.

