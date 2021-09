Źródło: The Telegraph

Gareth Southgate ma kontrakt ważny z Angielską Federacją Piłkarską do końca 2022 roku. Tymczasem The Telegraph ujawnił, że 51-latek nie planuje przeprowadzać rozmów w sprawie nowej umowy do końca tego roku.

Reprezentacja Anglii dzisiaj wieczorem zmierzy się z Polską w hicie grupy I eliminacji do mistrzostw świata

The Telegraph podaje natomiast, że Gareth Southgate wstrzymał rozmowy w sprawie nowej umowy

Aktualny kontrakt 51-latka obowiązuje do końca mundialu w Katarze

Southgate zasłużył na nową umowę?

Gareth Southgate odłożył w czasie rozmowy z przedstawicielami Angielskiej Federacji Piłkarskiej w sprawie przyszłości. Mimo że dyrektor generalny FA Mark Bullingham już w trakcie Euro 2020 chciał przeprowadzić rozmowę z trenerem, chcąc przedłużyć z nim kontrakt przynajmniej do Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech.

Po przegranym finale mistrzostw Europy opiekun Synów Albionu nie był jednak chętny na tego typu rozmowy. Najnowsze doniesienia w tej kwestii są takie, że Southgate do końca tego roku nie chce poruszać tematu nowego kontraktu.

Wiadomo nie od dzisiaj, że obecny selekcjoner reprezentacji Anglii myśli o powrocie do pracy w klubie. Southgate w przeszłości prowadził Middlesbrough w 151 spotkaniach. Według niektórych opinii to może mieć wpływ na to, że Anglik zwleka z podjęciem decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Nie brakuje jednak głosów, że Southgate po prostu chce się skupić na wywalczeniu awansu na mundial i zakończeniu eliminacji do mistrzostw świata w dobrym stylu. Przed Synami Albionu jeszcze kilka meczów do rozegrania. W październiku reprezentacja Anglii zmierzy się z Andorą i Węgrami, a w listopadzie czekają ją spotkania z Albanią i San Marino.

