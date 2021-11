fot. PressFocus Na zdjęciu: Valery Karpin

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu barażowym o awans na mundial w Katarze zagra z Rosją. Selekcjoner Sbornej porównał Biało-czerwonych do Chorwacji.

Reprezentacja Polski w trakcie piątkowego losowania par barażowych poznała swojego rywala

Biało-czerwoni o awans na mundial powalczą z Rosją

Selekcjoner Sbornej porówną ekipę Paulo Sousy do Chorwacji

Selekcjoner Rosjan skomentował losowanie par barażowych

Reprezentacja Polski ominęła największych gigantów europejskich piłki wśród drużyn, które będą rywalizować w barażach. Tym samym Biało-czerwoni nie zagrają z Włochami i Portugalią. Opiekun reprezentacji Rosji nie jest jednak zdania, że dla jego zespołu mecz z Polską będzie łatwiejszy niż na przykład z aktualnymi mistrzami Europy.

– Mamy kilka stadionów, na których możemy zagrać. Są obiekty w Sankt Petersburgu, czy Łużniki oraz Rostów i Krasnodar. Nie ma jeszcze konkretów, bo mamy czas – mówił Valery Karpin cytowany przez Championat.com.

– Zgrupowanie przed tym spotkaniem zaczniemy 13-14 marca. Zobaczymy jednak, czy nasze zespoły będą grać w europejskich pucharach – kontynuował Rosjanin.

– Czy będzie miało miejsce zgrupowanie w styczniu połączone z meczem towarzyskim? Na pewno bardzo chciałbym, aby rozegrane zostało spotkanie w styczniu, ale to nierealne. Co do zgrupowania w lutym, to będziemy to omawiać – powiedział Karpin.

– Co do naszego rywala, to od razu mogę powiedzieć, że Włochy i Portugalia w teorii wyglądają na mocniejsze. Aczkolwiek nie sądzę, aby różnica była duża. Reprezentacja Polski poziomem przypomina Chorwację. Mówienie o tym, że mieliśmy szczęście w losowaniu, jest nic nie warte – zaznaczył opiekun Sbornej.

