Reprezentacja Rosji w barażach o awans na mistrzostwa świata zmierzy się z Polską. Losowanie bar barażowych o awans na mundial w Katarze skomentował były selekcjoner Sbornej – Stanisław Czerczesow.

Reprezentacja Rosji zmierzy się w marcu z Polską w pierwszy meczu barażowym o awans na mundial w Katarze

Na dzisiaj faworyta tego starcia trudno wskazać

Piertwszą ocenę najbliższego rywala Sbornej przedstawił Stanisław Czerczesow

Czerczesow z uznaniem o reprezentacji Polski

Reprezentacja Rosji nie wygrała z Biało-czerwonymi od 1996 roku. Tym samym nie dziwi, że kibice Sbornej nie są do końca zadowoleni z losowania par barażowych na mistrzostwa świata 2022. O mocnych punktach polskiego zespołu rozmowie z Championat.com opowiedział były trener Legii Warszawa.

– To będzie ciekawe spotkanie. Zagramy najpierw z Polską, a później ewentualnie ze zwycięzcą spotkania Szwecja – Czechy. Zanim jednak do tego dojdzie, to musimy poradzić sobie z Polską, w której są tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski, czy Grzegorz Krychowiak – mówił Czerczesow cytowany przez Championat.com.

– Gramy za cztery miesiące, więc sytuacja może się zmienić we wszystkich drużynach. Doświadczenie mówi nam, że jeszcze nic nie wiadomo. Znamy naszego rywala i musimy się do meczu z nim przygotować jak najlepiej. Nasze ostatnie spotkanie z Polska, które miało miejsce przed Euro 2020, nie da nam pełnego obrazu tej drużyny. Zabrakło w tym boju kluczowych postaci. Raz oni mieli sytuacje, później my. Mecz był interesujący – dodał 58-latek.

Spotkanie Rosja – Polska odbędzie się 24-25 marca. Jak na razie nie wiadomo, na jakim stadionie odbędzie się to starcie.

