PressFocus Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini nie zostanie zwolniony po blamażu w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Po wczorajszej sensacyjnej porażce z Macedonią Północną w mediach pojawiły się od razu informacje, że selekcjoner Squadra Azzurra pożegna się po tym spotkaniu z drużyną narodową.

Roberto Mancini nie zostanie zwolniony po porażce Włochów z Macedonią Północną

Prezes FIGC zapowiedział, że chce kontynuować współpracę z obecnym selekcjonerem

Włosi obejrzą drugi mundial z rzędu w telewizji

Prezes FIGC chce kontynuować współpracę z Mancinim

Przed czwartkowym meczem barażowym nikt się nie spodziewał, że obecnych Mistrzów Europy po raz drugi z rzędu może zabraknąć na mundialu. A jednak. Włosi, choć dominowali całe spotkanie, w którym mieli mnóstwo okazji do zdobycia bramki, nie dali rady Macedonii Północnej. Podopieczni Roberto Manciniego przegrali w Palermo 0:1 po golu w doliczonym czasie spotkania.

Po takim blamażu media od razu zwolniły Manciniego i zaczęły szukać nowego selekcjonera. Ich zdaniem faworytem do objęcia reprezentacji Włoch był Fabio Cannavaro, mistrz świata z 2006 roku, który obecnie pozostaje bez pracy.

Tym doniesieniom zaprzecza jednak prezes FIGC Gabriele Garvina, który wierzy, że Roberto Mancini nadal będzie kontynuował pracę dla drużyny narodowej. Obecny selekcjoner ma ważny kontrakt do 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że szkoleniowiec wypełni tą umowę. – Mam nadzieję, że Mancini pozostanie na stanowisku selekcjonera. Jest zaangażowany w ten projekt. Teraz musi otrząsnąć się po tej porażce, z resztą jak wszyscy Włosi. Chcemy, by pozostał u steru i kontynuował naszą wspólną pracę – powiedział Garvina w rozmowie z RAI Sport.

– Taka jest piłka nożna. Musisz nauczyć się akceptować porażki. Jestem naprawdę smutny z powodu rozczarowania naszych kibiców. Wielka radość z powodu triumfu na mistrzostwach Europy została zastąpiona wielką goryczą. Nie spodziewaliśmy takiego obrotu wydarzeń. Ci chłopcy parę miesięcy temu dali nam ogromną radość – dodał.

– Nie możemy jednak spocząć na laurach. Ten wieczór pokazuje nam, że jeszcze wiele pracy mamy do wykonania. Musimy odpowiednio szkolić młodzież, by wystrzegać się takich porażek w przyszłości – przyznał Garvina.

To drugi mundial z rzędu bez reprezentacji Włoch. Dwa ostatnie w Brazylii oraz RPA Squadra Azzurra kończyła na fazie grupowej. Ostatni raz ten etap przebrnęli w 2006 roku, gdy triumfowali w całym turnieju rozgrywanym w Niemczech. To oznacza, że Włosi będą czekać przynajmniej dwadzieścia lat na ponowne zagranie w fazie pucharowej mistrzostw świata.

Zobacz również: Lepszy remis niż zerowanie kwasu chlebowego | Tetrycy #4