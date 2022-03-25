Lepszy remis niż zerowanie kwasu chlebowego | Tetrycy #4

Na gorąco, na świeżo, o pierwszej w nocy nagrywani Tetrycy po meczu Szkocja – Polska. Robimy ranking 711 najlepszych zagrań Arkadiusza Recy w tym meczu. Odpowiadamy na pytanie: czy Zieliński zagrał kiedyś gorszy mecz w kadrze. Poza tym rozmawiamy też o Włochy – Macedonia Północna, ale działo się też i w Ekstraklasie, gdzie Runjaic zapowiedział, że odchodzi, a poli… to znaczy, Komisja Ligi, przyjechała na Twittera. Zapraszamy. [SPIS TREŚCI POD FILMEM]
0:00 JAK KUBA SKOMENTUJE WSTRZĄSAJĄCE WYDARZENIA Z KWASEM CHLEBOWYM
4:15 ŚREDNIA I MEDIANA TO DOBRE PSEUDONIMY
7:02 NOWY SPOSÓB NA KŁOPOTY Z DŹWIĘKIEM. MATEUSZ BĘDZIE PODKŁADAŁ DŹWIĘK MAKAKÓW
8:31 KULISY DZIENNIKARSKICH KITÓW. JAK SKUTECZNIE UDAWAĆ, ŻE WIDZIAŁO SIĘ MECZ
12:09 WSPANIAŁA OPOWIEŚĆ O STEFANIE ASKOVSKIM. 16 MINUT Z KORONĄ, DZIŚ OGRAŁ WŁOCHY
16:02 FILOZOFIA: CODZIENNIE BĄDŹ GORSZĄ WERSJĄ SIEBIE
19:55 Z PIOTREM ZIELIŃSKIM TO NIE MA TAK, ŻE DOBRZE ALBO NIEDOBRZE
22:20 SZUKAMY POZYTYWÓW. NIE JEST ŁATWO, ALE SKORUPSKI DOBRZE WYPIĄSTKOWAŁ RAZ PIŁKĘ
26:58 DLACZEGO MATTY CASH NIE ZAGRAŁ JAK CAFU
28:57 KRYCHOWIAK ZAPREZENTOWAŁ CZTERY RÓŻNE UPADKI NA PLECY. IMPONUJĄCE
34:50 PLUSY? ŻE TO BYŁ MECZ O NIC
37:55 KETLING SIĘ WYSADZIŁ. ŻE TEN SZKOT
40:19 WISŁA WISŁĄ, ALE PANIE BRZĘCZEK, DLACZEGO PAN NIE GONIŁ LJUNGBERGA
42:40 MECZ ZE SZWECJĄ. SZANSA NA ŁATANIE KOMPLEKSÓW
44:20 JAK ZA 20 LAT ZIELIŃSKI BĘDZIE WSPOMINAŁ MECZ ZE SZWECJĄ. MY JUŻ WIEMY
45:19 MÓWMY JAK JEST. ODBICIE TYGODNIA – ODBICIE PONITKI W KIERUNKU GORTATA
49:05 Z CZYM KOJARZY SIĘ SOK COSTA. TAK, OD TEGO PÓJDZIEMY DO KOSTY RUNJAICA
51:45 ALBIN Z KANGURAMI
55:50 JAKIM TRENEREM MŁODZIEŻY BYŁBY LESZEK
58:24 Z RUNJAICEM PO PRZEBICIE SZKLANEGO SUFITU
1:02:18 SEGMENT KRÓLEWSKI
1:04:20 HALO, KOMISJA LIGI, TRZEBA PRZYJECHAĆ NA TWITTERA
1:07:50 O JANŻOWANIU I PRZEŚLADOWANIU CHRAPKA
Komentarze