Lepszy remis niż zerowanie kwasu chlebowego | Tetrycy #4

Źródło: Goal.pl 10:38, 25. marca 2022 Leszek Milewski 0
Na zdjęciu:

Na gorąco, na świeżo, o pierwszej w nocy nagrywani Tetrycy po meczu Szkocja – Polska. Robimy ranking 711 najlepszych zagrań Arkadiusza Recy w tym meczu. Odpowiadamy na pytanie: czy Zieliński zagrał kiedyś gorszy mecz w kadrze. Poza tym rozmawiamy też o Włochy – Macedonia Północna, ale działo się też i w Ekstraklasie, gdzie Runjaic zapowiedział, że odchodzi, a poli… to znaczy, Komisja Ligi, przyjechała na Twittera. Zapraszamy. [SPIS TREŚCI POD FILMEM]

0:00 JAK KUBA SKOMENTUJE WSTRZĄSAJĄCE WYDARZENIA Z KWASEM CHLEBOWYM

4:15 ŚREDNIA I MEDIANA TO DOBRE PSEUDONIMY

7:02 NOWY SPOSÓB NA KŁOPOTY Z DŹWIĘKIEM. MATEUSZ BĘDZIE PODKŁADAŁ DŹWIĘK MAKAKÓW

8:31 KULISY DZIENNIKARSKICH KITÓW. JAK SKUTECZNIE UDAWAĆ, ŻE WIDZIAŁO SIĘ MECZ

12:09 WSPANIAŁA OPOWIEŚĆ O STEFANIE ASKOVSKIM. 16 MINUT Z KORONĄ, DZIŚ OGRAŁ WŁOCHY

16:02 FILOZOFIA: CODZIENNIE BĄDŹ GORSZĄ WERSJĄ SIEBIE

19:55 Z PIOTREM ZIELIŃSKIM TO NIE MA TAK, ŻE DOBRZE ALBO NIEDOBRZE

22:20 SZUKAMY POZYTYWÓW. NIE JEST ŁATWO, ALE SKORUPSKI DOBRZE WYPIĄSTKOWAŁ RAZ PIŁKĘ

26:58 DLACZEGO MATTY CASH NIE ZAGRAŁ JAK CAFU

28:57 KRYCHOWIAK ZAPREZENTOWAŁ CZTERY RÓŻNE UPADKI NA PLECY. IMPONUJĄCE

34:50 PLUSY? ŻE TO BYŁ MECZ O NIC

37:55 KETLING SIĘ WYSADZIŁ. ŻE TEN SZKOT

40:19 WISŁA WISŁĄ, ALE PANIE BRZĘCZEK, DLACZEGO PAN NIE GONIŁ LJUNGBERGA

42:40 MECZ ZE SZWECJĄ. SZANSA NA ŁATANIE KOMPLEKSÓW

44:20 JAK ZA 20 LAT ZIELIŃSKI BĘDZIE WSPOMINAŁ MECZ ZE SZWECJĄ. MY JUŻ WIEMY

45:19 MÓWMY JAK JEST. ODBICIE TYGODNIA – ODBICIE PONITKI W KIERUNKU GORTATA

49:05 Z CZYM KOJARZY SIĘ SOK COSTA. TAK, OD TEGO PÓJDZIEMY DO KOSTY RUNJAICA

51:45 ALBIN Z KANGURAMI

55:50 JAKIM TRENEREM MŁODZIEŻY BYŁBY LESZEK

58:24 Z RUNJAICEM PO PRZEBICIE SZKLANEGO SUFITU

1:02:18 SEGMENT KRÓLEWSKI

1:04:20 HALO, KOMISJA LIGI, TRZEBA PRZYJECHAĆ NA TWITTERA

1:07:50 O JANŻOWANIU I PRZEŚLADOWANIU CHRAPKA

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