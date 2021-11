PressFocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

W ostatnim meczu eliminacji do mistrzostw świata reprezentacja Anglii zagra na wyjeździe z San Marino

Zgrupowanie reprezentacji Anglii opuściło w niedzielę pięciu zawodników

Gareth Southgate zdecydował się na powołanie Conora Gallaghera, który stanie przed szansą debiutu w angielskiej kadrze

Anglia przed ostatnim meczem eliminacji

Przed ostatnią kolejką eliminacji do przyszłorocznego turnieju mistrzostw świata reprezentacja Anglii ma trzy punkty przewagi nad Polską. Biało-czerwoni mają teoretycznie szanse na przeskoczenie Anglików w tabeli, ale jest to praktycznie nierealne. Aby tak się stało Anglia musiałaby przegrać w wyjazdowym meczu z San Marino, a reprezentacja Polski pokonać u siebie Węgry.

W niedzielne przedpołudnie selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate podjął kilka decyzji dotyczących składu swojego zespołu na poniedziałkowy mecz z San Marino. Z drużyną na spotkanie nie uda się piątka zawodników – Jordan Henderson, Jack Grealish, Raheem Sterling, Mason Mount i Luke Shaw. Pierwsza dwójka wróciła do swoich klubów z powodu problemów zdrowotnych, natomiast Sterling opuścił zgrupowanie ze względów osobistych. Mount i Shaw już wcześniej zmagali się z dolegliwościami i teraz ostatecznie zostali odesłani do domu.

To niejedyne zmiany w kadrze. Dodatkowe powołanie do kadry otrzymał reprezentant angielskiej młodzieżówki Conor Gallagher. Dla 21-letniego pomocnika Crystal Palace to pierwsze powołanie do seniorskiej kadry.

Gallagher, który w czwartek wystąpił w wygranym 3:1 meczu z Czechami w ramach eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, w niedzielę będzie trenował z drużyną Garetha Southgate’a.

