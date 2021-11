W poniedziałek 15 listopada na PGE Narodowym w Warszawie Polska zmierzy się z Węgrami. Redakcja Goal.pl przygotowała z tej okazji konkurs, w którym do wygrania są dwa podwójne bilety na mecz Polska – Węgry. Poniżej publikujemy zasady uczestnictwa, zadanie konkursowe i pełny regulamin. Sponsorem nagrody jest firma STS Zakłady Bukmacherskie. Zapraszamy do udziału!

Polska – Węgry: bilety do wygrania

Mecz Polska – Węgry zakończy eliminacje mistrzostw świata w grupie I. Biało-czerwoni zagrają z Madziarami na PGE Narodowym, aby przypieczętować awans do baraży o mundial w Katarze. Wy też możecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Mamy dla Was dwie podwójne wejściówki na to spotkanie. Jeśli chcecie je zdobyć, zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Jest on przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich.

Zadanie konkursowe polega na:

Obejrzeniu poniższego odcinka Futbologa na YouTubie i zasubskrybowaniu kanału Goal.pl. Napisaniu w komentarzu pod wideo, co sądzicie na temat, o którym mowa w materiale, czy zgadzacie się z Przemkiem? Zarejestrowaniu się w STS – Konkurs jest przeznaczony dla nowych użytkowników STS zakłady bukmacherskie.

Już dziś zarejestruj się w STS, aby wziąć udział w konkursie.

Spośród komentarzy wybierzemy dwa najlepsze naszym zdaniem, których autorzy otrzymają podwójne bilety na mecz Polska – Węgry. Konkurs trwa do niedzieli 7 listopada do godziny 23:59. Komentarze zamieszczone po tym czasie nie będą brane pod uwagę. Zwycięzców ogłosimy w poniedziałek na naszej stronie internetowej i na naszym fan page’u na Facebooku. Ze zwycięzcami skontaktujemy się także w odpowiedzi na ich komentarz. Bądźcie czujni!

Pod tym linkiem prezentujemy REGULAMIN KONKURSU, w którym są wszystkie niezbędne informacje na temat uczestnictwa, zasad i nagród. Poniżej prezentujemy wideo konkursowe.