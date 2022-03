PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Polska – Szwecja. Znamy skład reprezentacji Polski na najważniejszy mecz roku. Czesław Michniewicz sięgnął aż po czterech zawodników, którzy nie znaleźli się w jedenastce na mecz towarzyski ze Szkocją. Dwóch z nich – Jacek Góralski i Bartosz Bereszyński – nie rozegrali w Glasgow ani minuty. Spotkanie zaczniemy tylko z jednym napastnikiem – Robertem Lewandowskim.

Michniewicz nie chciał ryzykować

Jednym z podstawowych pytań było to, jak selekcjoner rozwiąże problem z lewym wahadłowym. W Szkocji Arkadiusz Reca zagrał pełne 90 minut, jednak był najsłabszym ogniwem zespołu. Alternatyw wśród lewonożnych zawodników nie było wiele – Patryk Kun jest reprezentacyjnym żółtodziobem, a Tymoteusz Puchacz dopiero niedawno zaczął regularnie grać w klubie, do tego występuje tam na lewej obronie, nie wahadle. Wobec tego jeszcze w czasie treningów Michniewicz na tej newralgicznej pozycji sprawdzać zaczął Bartosza Bereszyńskiego, który sam twierdził, że znacznie lepiej czuje się po prawej stronie. Testy musiały wypaść obiecująco, bo to on wybiegnie na Szwedów.

Rozwiązaniem kolejnej zagadki – kto za kontuzjowanego Bartosza Salamona – jest Krystian Bielik. Obecność piłkarza Derby County w linii obrony nie uratowała Grzegorza Krychowiaka, którego dość nieoczekiwanie zastąpił Jacek Góralski. W pozostałych przypadkach trudno mówić o niespodziankach. Jedenastka tylko z jednym napastnikiem była do przewidzenia, a to oznaczało, że za plecami Roberta Lewandowskiego operować musi dwóch zawodników. Pewniakiem był Piotr Zieliński, a obok niego znajdzie się Sebastian Szymański, którego pozytywnie zweryfikowało wejście z ławki w Glasgow.

Skład Polski na mecz ze Szwecją:

Wojciech Szczęsny – Krystian Bielik, Kamil Glik, Jan Bednarek – Matty Cash, Jacek Góralski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński – Robert Lewandowski.