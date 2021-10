W październiku reprezentacja Polski rozegra dwa kolejne mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. W pierwszych z nich zmierzy się z San Marino. Gdzie i kiedy rozegrany zostanie mecz?

San Marino jest najbliższym rywalem reprezentacji Polski w ramach eliminacji do mistrzostw świata

Mecz Polska – San Marino rozegrany zostanie 9 października (sobota) o godzinie 20:45

Pierwszy pojedynek obu zespołów w ramach eliminacji zakończył się wygraną 7:1 podopiecznych Paulo Sousy

Kiedy mecz Polska – San Marino?

Reprezentacja Polski ma już za sobą sześć spotkań w ramach eliminacji do mundialu w Katarze. Drużyna prowadzona przez Paulo Sousę zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli grupy I, mając pięć punktów straty do prowadzącej Anglii oraz jeden do drugiej Albanii. Dotychczas Biało-Czerwoni odnieśli trzy zwycięstwa. Czwarte powinni odnieść w nadchodzącym meczu z San Marino.

Spotkanie Polska – San Marino rozegrane zostanie w sobotę (9 października) o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Obie drużyny ostatni pojedynek stoczyły niedawno, bowiem 5 września. Reprezentacja Polski nie dała wówczas żadnych szans swoim rywalom, gromiąc ich na wyjeździe aż 7:1. Do sobotniego meczu przed własną publicznością Biało-Czerwoni również przystąpi w roli murowanego faworyta do zwycięstwa, a każdy inny rezultat będzie sensacją.

Zobacz także: Awaryjne powołanie Paulo Sousy. Powodem kontuzja

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin