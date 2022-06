PressFocus Na zdjęciu: Pele

Edson Arantes do Nascimento, czyli popularny Pele, wystosował apel w kierunku Władimira Putina. Legenda brazylijskiej piłki poznała Rosjanina pięć lat temu i teraz nawołuje, by ten zakończył wojnę na Ukrainie. Trzykrotny triumfator mistrzostw świata podkreśla, że zawsze stanie w obronie pokoju na świecie.

Legenda brazylijskiej piłki, Pele, wystosował apel do Władimira Putina

Trzykrotny zdobywca mistrzostwa świata poznał Rosjanina w 2017 roku

81-latek podkreślił, jak ważny jest pokój na świecie

Pele do Putina: nie spodziewałem się, gdy się poznawaliśmy, że teraz będziemy tak podzieleni

Edson Arantes do Nascimento, lepiej znany jako Pele, zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie. Legendarny Brazylijczyk wykorzystał swoje zasięgi w mediach społecznościowych, by wystosować list otwarty do Władimira Putina. Obaj panowie poznali się w 2017 roku podczas losowania fazy grupowej Mistrzostw Świata w Rosji.

Pele asked Putin to build a new, better would. pic.twitter.com/QGgeCr5hPM — Blaga Nedergaard (@NedergaardBlaga) June 2, 2022

“Chcę wykorzystać dzisiejszy mecz [mowa o spotkaniu Ukrainy ze Szkocją, po którym Ukraińcy awansowali do finału baraży – przyp. PP], by wystosować prośbę: zakończ tę inwazję. Żaden argument nie tłumaczy przemocy. Kiedy poznaliśmy się w przeszłości i wymieniliśmy wielkie uśmiechy i długi uścisk dłoni, nie wyobrażałem sobie, że pewnego dnia będziemy tak podzieleni, jak dzisiaj. Lata temu obiecałem sobie, że zawsze, gdy będę mógł, zabiorę głos w sprawie pokoju. Moc do zakończenia wojny jest w twoich rękach. Tych samych, które uścisnąłem w Moskwie w 2017 roku” – napisał Pele.

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Świat piłki nożnej zjednoczył się w apelach o jak najszybsze – i pokojowe – jej zakończenie.

