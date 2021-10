– Jestem przeszczęśliwy, że to Karol Świderski strzelił zwycięskiego gola. On jest bardzo ważnym zawodnikiem, w którego wierzę. Rośnie wraz z tą drużyną, ma bardzo dobre liczby, dużą jakość i jak widać pomaga nam w wygrywaniu bardzo trudnych meczów jak ten – powiedział po meczu Albania – Polska (0:1) Paulo Sousa.

To była najkrótsza konferencja, odkąd Sousa pracuje w Polsce. Składała się z jednego pytania, na które Portugalczyk odpowiedział kilkoma zdaniami wychodząc poza ramy jedynego zagadnienia.

– To nie był pierwszy raz, kiedy rezerwowi przesądzają o zwycięstwie. Ale to nie może dziwić. Oni doskonale znają swoją rolę, wiedzą, po co wchodzą na boisko. Z naszej strony dobrze czytaliśmy mecz, by podjąć dobre decyzje w decydujących momentach. Cieszę się, że mentalność cały czas wzrasta. Co do meczu, był bardzo trudny, na ciężkim terenie. Tłum naciskał na zawodników, musieliśmy być bardzo skoncentrowani. Wiele rzeczy robiliśmy jednak źle, mam na myśli podania i dośrodkowania, które powinny być dokładniejsze. Kiedy Mateusz Kluch wszedł na boisko, zyskaliśmy większą kontrolę – powiedział.

Na koniec poświęcił jeszcze zdanie Robertowi Lewandowskiemu. – Grał pod drużynę. Dużo biegał, pressował, tworzył przestrzeń dla innych zawodników – stwierdził.