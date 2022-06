PressFocus Na zdjęciu: Oleksandr Petrakov

Oleksandr Petrakov skomentował zwycięstwo ze Szkocją w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze. Selekcjoner reprezentacji Ukrainy przyznał, że ten sukces wiele dla nich znaczy. Trener dodał, że środową wygraną dedykuje wszystkim walczącym za wolność Ukrainy.

Petrakov podziękował swoim piłkarzom za walkę i awans do finału baraży

Selekcjoner reprezentacji Ukrainy przyznał, ze to zwycięstwo ma wiele znaczy dla całego kraju

Ukraina w finale baraży zagra z Walią

Ukraina walczy o awans na mistrzostwa świata

Reprezentacja Ukrainy rozegrała bardzo dobre spotkanie ze Szkocją. Nasi wschodni sąsiedzi objęli prowadzenie już w pierwszej połowie, a chwilę po zmianie stron podwyższyli na 2:0. Następnie do głosu doszli Szkoci, którzy zdołali zdobyć bramkę kontaktową. Decydujące słowo należało jednak do Ukraińców, którzy w doliczonym czasie gry ustalili wynik spotkania na 3:1.

– To zwycięstwo wiele dla nas znaczy. Piłka nożna to gra zespołowa, a moi zawodnicy zrobili wszystko, aby wygrać ten mecz. Musimy im wszystkim podziękować. Myślę, że teraz w naszej ojczyźnie wszyscy ludzie, wszyscy przedstawiciele sił zbrojnych, którzy są w okopach, szpitalach, koszarach, wszyscy nasi kibice dziękują i biją brawa. Przede wszystkim to zwycięstwo to zasługa zawodników – przyznał Petrakov.

– Graliśmy dla nich dzisiaj. Powiedziałem chłopakom przed wyjściem na boisko, że gramy w piłkę dla zwykłych ludzi, dla naszego kraju, dla kibiców, dla ofiar. Zrobiliśmy mały krok – dotarliśmy do finału. Przed nami gra z Walią. Mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko co w naszej mocy. Uszczęśliwiliśmy dzisiaj ludzi. Jesteśmy dumni z bycia Ukraińcami, by w trudnych czasach gloryfikować nasz kraj – dodał selekcjoner reprezentacji Ukrainy.

– Chciałbym podziękować też Szkotom za gościnność. Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. Chodziłem po ulicach Glasgow, ludzie podchodzili do mnie i życzyli powodzenia. Życzę ich drużynie i głównemu trenerowi Steve’owi Clarkowi wszystkiego najlepszego – przyznał. Trener nie chciał jednak odpowiadać na pytania dotyczące taktyki oraz samej gry twierdząc, że na analizę boiskowych wydarzeń przyjdzie jeszcze czas.

W finale baraży Ukraina zmierzy się z Walią, która w marcowym półfinale pokonała Austrię 2:1. Spotkanie zostało zaplanowane na 5 czerwca. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:00.

