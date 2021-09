McKennie złamał reguły covidowe

Weston McKennie nie ma ostatnio powodów do zadowolenia. Pomocnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych został wyrzucony z kadry drużyny narodowej. Zawodnik dwukrotnie złamał protokół dotyczący COVID-19.

Weston McKennie został wyrzucony ze zgrupowania reprezentacji Stanów Zjednoczonych

Pomocnik Juventusu złamał zasady protokołu covdowego

23-latek nie będzie mógł wystąpić w spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Honudrasowi

McKenniemu brakuje dyscypliny?

Weston McKennie podpadł przedstawicielom Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej. Po pierwsze opuścił hotel, co było zakazane w związku z rozegraniem ważnego spotkania przez reprezentację Stanów Zjednoczonych. Ponadto zaprosił do pokoju hotelowego gościa z zewnątrz. Selekcjoner Gregg Berhalter był w związku z tym zmuszony odesłać piłkarza do Włoch.

McKennie to jeden z najbardziej utalentowanych środkowych pomocników. To właśnie zawodnik Juventusu jest twarzą rozwoju piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Mimo że reprezentacja ostatnio nie notuje wyników zgodnych z oczekiwaniami.

Ekipa Gregga Berhaltera rozczarowała w starciu z Kanadą, remisując tylko 1:1. Mimo że w powszechnej opinii była zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Wcześniej podzieliła się punktami w boju z Salwadorem, remisując 0:0.

Reprezentację Stanów Zjednoczonych czeka teraz starcie z Hondurasem bez kilku kluczowych zawodników. Oprócz McKenniego nie będą mogli zagrać w tym spotkaniu także Giovanni Reyna, a także Sergino Dest. Pierwszy wypadł z gry z powodu urazu ścięgna podkolanowego, a drugi skręcił kostkę.

Czytaj więcej: Klopp zarzuci sieci na McKennie’ego?