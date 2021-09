Lewandowski omówił straconego gola z Piątkowskim

Reprezentacja Polski wykonała plan minimum we wrześniowych eliminacjach, zgarniając dwa komplety punktów. Po wysokim zwycięstwie nad San Marino (7:1) w mediach najwięcej uwagi poświęcono straconej bramce z tak słabym przeciwnikiem. Co prawda, gol padł po personalnym błędzie Kamila Piątkowskiego. Do całej sytuacji odniósł się również Robert Lewandowski, który zaraz po meczu wytłumaczył młodemu obrońcy, jak powinien reagować w takich sytuacjach.

Pewne zwycięstwo z San Marino, ale z drobną wpadką

Załóżmy na początek, że takie rzeczy w piłkarskim świecie się zdarzają. Kamil Piątkowski mógł czuć rozluźnienie, kiedy na drugą połowę zespół Paulo Sousy wyszedł ze znacząca przewagą. Brak odpowiedniej koncentracji kosztował nas jednak utratę gola w rywalizacji z San Marino (7:1).

Niedzielne spotkanie zapewniło nam tak cenny komplet punktów. W mediach nie brakowało pochwał, ale też zaczęto się zastanawiać czy pod wodzą Portugalczyka zachowamy jeszcze kiedyś czyste konto. Jeżeli chodzi o samego defensora RB Salzburg, zagrał on nie najgorsze zawody. Wytrzymał do końca, zachował spokój po niefortunnym wydarzeniu i kilka chwil przed zakończeniem spotkania, zdobył asystę przy trafieniu Buksy.

Lewandowski dodał otuchy Piątkowskiemu oraz wytłumaczył, na co uważać w takich sytuacjach

Od dłuższego czasu na platformie YouTube pojawiają się filmy z udziałem reprezentantów Polski. Możemy zobaczyć od kulis, jak wygląda życie piłkarzy przed i po meczach na arenie międzynarodowej. W Internecie jest już nowy odcinek, w którym widzimy Roberta Lewandowskiego tłumaczącemu Kamilowi Piątkowskiemu, w czym leżał problem straty gola oraz dał kilka rad 21-latkowi, na co powinien zwracać uwagę w tego typu sytuacjach boiskowych.

Zadaniem kapitana jest właśnie szybka reakcja i dbanie o atmosferę w szatni, szczególnie po takich wydarzeniach. Lewy w rozmowie z Piątkowskim wykazał się spokojem, podczas którego tłumaczył, gdzie leży problem i przy okazji dał swojemu koledze sporo ważnych uwag, które w przyszłości mogą okazać się bezcenne.

