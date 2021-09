Gareth Southgate podał listę zawodników powołanych na październikowe spotkania reprezentacji Anglii. W trakcie zgrupowania Synowie Albionu zmierzą się w eliminacjach do mistrzostw świata z Andorą i Węgrami. Selekcjoner zdecydował się powołać Jadona Sancho i Jessego Lingarda, zaś w domu pozostaną, będący w wysokiej formie, Mason Greenwood oraz Jude Bellingham.

Gareth Southgate podał listę graczy powołanych na najbliższe mecze reprezentacji Anglii przeciwko Andorze i Węgrom

W kadrze zabrakło miejsca dla Bellinghama czy Greenwooda, ale znaleźli się w niej Lingard i Sancho

Reprezentacja Anglii: powrót obrońcy, kredyt zaufania dla duetu z Manchesteru United

Gareth Southgate podał listę 23 powołanych zawodników, którzy wezmą udział w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Anglii. W tym czasie Synowie Albionu zmierzą się na wyjeździe z Andorą, a także u siebie z Węgrami. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Anglicy obecnie zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie, z przewagą dwóch punktów nad Albanią.

Selekcjoner wicemistrzów Europy ponownie zaskoczył. Na powrót do reprezentacji zasłużył Fikayo Tomori, który od początku sezonu regularnie występuje w dobrze sprawującym się Milanie. Stoper ma, póki co, na koncie zaledwie jeden epizod w seniorskiej reprezentacji: w 2019 roku otrzymał sześć minut w rozstrzygniętym już starciu z Kosowem.

Dziwić może także obecność w składzie Jessego Lingarda oraz Jadona Sancho. Pierwszy z nich jest w Manchesterze United zaledwie rezerwowym, choć trzeba mu oddać, że przebywając na boiskach Premier League zaledwie przez 45 minut, strzelił już dwie bramki. Sytuacja Sancho jest bardziej skomplikowana. Gracz, za którego Czerwone Diabły zapłaciły latem 85 milionów euro, regularnie dostaje szanse od Ole Gunnara Solskjaera. Tyle, że w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach pokazał, że nie jest w wysokiej formie. Nie zanotował ani gola, ani asysty.

Tymczasem w kadrze zabrakło miejsca dla Jude’a Bellinghama oraz Masona Greenwooda. Osiemnastolatek od początku sezonu jest podstawowym pomocnikiem Borussii Dortmund i zdołał już strzelić dwie bramki oraz pięciokrotnie asystować kolegom. Mimo młodego wieku, Bellingham niedawno dobił do setnego występu w barwach BVB. Southgate uznał jednak, że ma lepsze alternatywy w drugiej linii. Greenwood, zaś, świetnie zaczął kampanię, trafiając do siatki we wszystkich trzech pierwszych kolejkach. Ostatnio nieco się zaciął, ale wciąż jest członkiem wyjściowej jedenastki. Southgate wyżej ceni jednak Bukayo Sakę z Arsenalu.

Kadra reprezentacji Anglii na październikowe mecze:

Bramkarze: Johnstone, Pickford, Ramsdale

Obrońcy: Coady, James, Mings, Shaw, Stones, Tomori, Trippier, Walker

Pomocnicy: Foden, Henderson, Lingard, Mount, Phillips, Rice

Napastnicy: Grealish, Kane, Saka, Sancho, Sterling, Watkins