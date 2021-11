Pressfocus Na zdjęciu: Brazylia

Brazylia po raz 21

Brazylia pokonała Kolumbię 1:0 w meczu 13. kolejki eliminacji MŚ 2022 w strefie Conmebol. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 72. minucie Lucas Paqueta po podaniu Neymara. Było to już 11 zwycięstwo piłkarzy Tite w kwalifikacjach do katarskiego mundialu. Dzięki tej wygranej, Canarinhos zapewnili sobie udział w MŚ. W tabeli, 5-krotni mistrzowie świata mają dziewięć punktów przewagi nad Argentyną i aż 14 nad Ekwadorem.

Brazylia dołączyła zatem do Danii i Niemiec, które już wcześniej zapewniły sobie awans do MŚ. Będzie to już 21 występ piłkarzy z Kraju Kawy na najważniejszej imprezie piłkarskiej.

