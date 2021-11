Anglia w meczu rozgrywanym w ramach el. do MŚ Katar 2022 pokonała na własnym boisku ekipę San Marino aż 10:0. Cztery bramki w tym spotkaniu zdobył lider Tottenhamu, Harry Kane.

Anglicy nie mieli problemów z niżej notowanym rywalem

Gospodarze pewnie pokonali San Marino aż 10:0

Podopieczni Garetha Soutghate’a wywalczyli awans na Mundial w Katarze z pierwszego miejsca w Grupie I

Anglia rozgromiła niżej notowanego rywala

Anglicy od początku meczu z San Marino, zgodnie z planem, byli stroną przeważającą. Wynik spotkania już w 6. minucie otworzył Maguire, który po podaniu Phila Fodena skierował futbolówkę do siatki. W 15. minucie było już 2:0, kiedy to samobójczym trafieniem do protokołu arbitra wpisał się Fabbri.

San Marino standardowo przez większość spotkania musiało skupić się na uważnej grze w defensywie. Anglicy z kolei nie przestali atakować i do przerwy Synowie Albionu zdobyli jeszcze cztery trafienia. Autorem wszystkich tych bramek był niezawodny Harry Kane, który imponował w poniedziałkowy wieczór swoją skutecznością.

W drugiej połowie obraz meczu się nie zmienił. Anglia nadal atakowała i podopieczni Southgate’a zdobyli jeszcze cztery gole, finalnie pokonując swoich rywali aż 10:0. Anglicy poniedziałkowym triumfem przyklepali sobie awans na Mistrzostwa Świata w Katarze z pierwszego miejsca w Grupie I. Synowie Albionu w dziesięciu meczach zgromadzili 26 oczek, notując osiem zwycięstw i dwa remisy w rozgrywkach grupowych.