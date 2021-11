PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik

O godzinie 20:45 rozpoczął się mecz eliminacji mistrzostw świata: Andora – Polska

Gospodarze już po kilkunastu sekundach doznali poważnego osłabienia

W 22. sekundzie meczu czerwoną kartką ukarany został zawodnik gospodarzy Ricard Fernandez

Faul w 10. sekundzie

Biało-czerwoni przystępowali do spotkania w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. Andora, czego można było się spodziewać, rozpoczęła spotkanie bardzo agresywnie. Skończyło się to dla niej bardzo źle.

Już w 22. sekundzie meczu sędzia John Beaton sięgnął do kieszonki po czerwoną kartkę. Szkot bez żadnych wątpliwości pokazał ją napastnikowi gospodarzy Ricardowi Fernandezowi, który w 10. sekundzie od rozpoczęcia gry uderzył łokciem Kamila Glika.

W efekcie gospodarze przez całe spotkanie musieli grać w osłabieniu.

Od 21. sekundy reprezentacja Andory będzie zagrała w dziesiątkę❗ Czerwona kartka dla Ricarda Fernandeza. 🔴#Kadra2021 #tvpsport pic.twitter.com/V4DtVRTOPO — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 12, 2021

Zobacz także: Znamy składy na mecz Andora – Polska