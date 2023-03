PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz (z prawej) w meczu z Belgią

Florian Wirtz opuścił boisko podczas meczu z Belgią już po półgodzinie

Hansi Flick musiał wówczas zmienić formację, ale przyznał, że 19-latek nie rozgrywał udanego spotkania

We wcześniejszym meczu z Peru pomocnik Bayeru Leverkusen również został zmieniony tuż po przerwie

“Wirtz nie miał najlepszego dnia”

Florian Wirtz nie ma za sobą najlepszego zgrupowania reprezentacji Niemiec. W spotkaniu towarzyskim z Peru wybiegł w pierwszym składzie. Die Mannschaft już do przerwy prowadziła, ale na drugą połowę Wirtz już nie wybiegł. Zmienił go Mario Goetze.

Jeszcze krócej na boisku spędził w starciu z Belgami. Ci jeszcze przed upływem kwadransa prowadzili 2:0. Hansi Flick musiał zareagować. Zamierzał wprowadzić na boisko Emre Cana, ale nagle urazu doznał Leon Goretzka. Wobec tego selekcjoner musiał dokonać aż dwóch zmian, by zmienić formację. Takim sposobem obok pomocnika Bayernu zszedł 19-letni Wirtz, a ich miejsce zajęli Emre Can oraz debiutujący Felix Nmecha. Co gorsza dla zmienionego pomocnika, Die Mannschaft zaczęła grać znacznie lepiej po tym, jak opuścił murawę.

Po zakończeniu spotkania Flick przyznał, że gracz Bayeru Leverkusen nie błyszczy formą.

– Nie miał najlepszego dnia. Musi przez to przejść. To go jeszcze bardziej zmotywuje – powiedział selekcjoner Die Mannschaft.

Rzecz jasna były trener Bayernu zamierza wziąć 19-latka na Euro 2024. Ten wciąż nie ustabilizował jednak formy po długiej absencji spowodowanej kontuzją. W koszulce Bayeru Leverkusen potrafił już jednak pokazać oznaki powrotu do wysokiej dyspozycji.

Wirtz rozegrał w tym sezonie 13 spotkań dla Aptekarzy. Zanotował w nich dwie bramki i sześć asyst.

