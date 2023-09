Reprezentacja Anglii zremisowała w sobotę z Ukrainą (1:1) w spotkaniu eliminacji do Euro 2024. Tymczasem rywalizacja, która odbyła się na stadionie we Wrocławiu, została podsumowana przez selekcjonera Synów Albionu.

fot. Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Gareth Southgate

Reprezentacja Anglii zaliczyła w sobotę pierwszy remis w eliminacjach do Euro 2024

Na temat starcia z Ukrainą opinią podzielił się Gareth Southgate

Synowie Albionu są aktualnie liderem grupy C z 13 oczkami na koncie

Selekcjoner Anglików ocenił starcie z Ukrainą

Reprezentacja Anglii w roli faworyta przystępowała do potyczki z Ukrainą w meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy. Starcie na Tarczyński Arena docenił selekcjoner wyspiarzy.

– Nie możemy wygrywać każdego meczu różnicą 4 czy 7 bramek – przekonywał Gareth Southgate cytowany przez BBC.

– To był bardzo dobry test – na wyjeździe, w pełnej pasji atmosferze, wprowadzono sporo zmian w porównaniu z ostatnim spotkaniem – kontynuował Anglik.

– Czasami, szczególnie w grze w ataku, pewne rzeczy nam nie do końca pasują. Wiemy, że schematy, nad którymi pracowaliśmy w ciągu tygodnia, są tym, co zawsze robimy, więc nie jest tak, że podeszliśmy do gry inaczej – przekazał Southgate.

Reprezentacja Anglii w ramach trwającym eliminacji do Euro 2024 pokonała wcześniej Maltę (4:0) i Macedonię Północną (7:0).

