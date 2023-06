Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Anglia kolejny pokazała siłę w eliminacjach Euro 2024

Tym razem jej ofiarą była Macedonia Północna

Wicemistrz Europy zwyciężył aż 7:0

Eliminacje Euro 2024: Anglia nie miała litości dla rywala

Anglia kontra Macedonia Północna to jeden z meczów czwartej kolejki eliminacji Euro 2024. Na Old Trafford rywalizował lider grupy C oraz zespół z trzema punktami na koncie.

Macedonia Północna na przerwę schodziła bez nadziei, ze uda się odrobić stratę po zmianie stron. Anglia wygrywała bowiem już 3:0. W drugiej odsłonie padły kolejne gole.

Wicemistrz Europy finalnie upokorzył Macedonię Północną, która doznała najwyższej porażki w swojej historii. O wynik 7:0 zadbał między innymi Bukayo Saka. Młody Anglik popisał się swoim pierwszym hat-trickiem w karierze reprezentacyjnej.

